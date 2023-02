RiGeneriAmo(ci): a Mugnano arriva il Carnevale Ecologico

Martedì 21 febbraio appuntamento con il Carnevale Ecologico a Mugnano, dalle ore 16.00 in piazza Dante.

L'evento (promosso da Oltre- Movimento Culturale con l'Age di Mugnano e Area Nord di Napoli, l'Amministrazione Comunale, Centro Delfini, Centro Serapide, le scuole del territorio e NosRevolution) sarà caratterizzato da tematiche e attività del riciclo e dell'ecologia, sensibilizzando i bambini ai rischi cui va incontro il nostro pianeta.

In programma la Sfilata con maschere e abiti creati dai bimbi delle scuole del territorio, dal Centro Delfini e dal Centro Serapide. Tutta questa coreografia arricchirà il Carro del Riciclo di NosRevolution, che sfilerà in via Chiesa, per poi sostare in Piazza Municipio. Il tutto in compagnia di mascotte, animazione e premiazione finale.

La serata si concluderà con la sfilata in maschera dei nostri amici a quattro zampe.