Un Carnevale anni '20 in stile Speakeasy da Quostro, nel cuore dei Quartieri Spagnoli

Un Carnevale anni '20 in stile SPEAKEASY. È in programma da Quostro, nella Corte della Fondazione Foqus, il 13 febbraio dalle 18.30, l'evento prodotto da Casa Mundana.

Tra flapper girls, tutte frange e luccichii, giri di Charleston e atmosfere swing riprodotte da DJ partenopei, una serata per rivivere la intrigante atmosfera dei ruggenti Twenties.

Uno staff di oltre 15 artisti tra dj, attori, ballerine e performer renderanno unica l'esperienza le le suggestioni che si godono nel cuore dei Quartieri Spagnoli, nella Corte del Palazzo che ospita la Fondazione Foqus e Quostro. Allo SPEAKEASY di "Lucky Luciano", interpretato da Adriano Falivene, l'atmosfera è avvolgente, intrisa di mistero e intrighi, mentre fuori il mondo è tristemente convenzionale. Questa è la finzione di Carnevale, la stimolante messa in scena alla scoperta di una epoca che cambiò per sempre la società occidentale.

SPEAKEASY è un format d'intrattenimento che nasce dall'idea di Stefano Romano, Elio Foglia e Adriano Falivene volta a unire il mondo dell'intrattenimento notturno con il teatro e il cinema.

Evento in collaborazione con:

QUOSTRO

APERISTORICO

INTERNATIONAL WEDNESDAY

Dress code consigliato: anni 20.

Start: 18.30

Animazione e performance: SPEAKEASY

DJs: PEPPE BLASIO | PEEKAY | DR VARON

Ingresso acquistabile on line al prezzo di 10€ con consumazione per la prima release e 15€ con consumazione per per la seconda release.