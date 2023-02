Street, art & Fun: ecco il Carnevale di Vico Equense

Il Carnevale ritorna a Vico Equense. Nell’ambito del Cartellone di eventi della Città Metropolitana “Uno spettacolo di città”, realizzato allo scopo di valorizzare la cultura, le tradizioni locali, l’arte del territorio, Vico Equense ha organizzato due giornate all’insegna del divertimento.

In piazza Marconi ecco “Street art and Fun”. Trenta artisti di strada, sorprese e tanto altro ancora, in collaborazione con la Compagni degli Sbuffi. Domenica 19 febbraio a partire dalle ore 11.00 ci sarà lo spettacolo dei burattini con tante sorprese per tutti, aspettando il giorno di Carnevale. Martedì 21 febbraio, sempre in piazza Marconi a partire dalle 15.30 è in programma lo spettacolare evento di animazione con muppet parade, maschere, giocolieri e artisti di strada. Non mancherà il tradizionale corteo per le strade cittadine.

“Momenti di svago e serenità per i nostri bambini che potranno vestirsi a festa e colorare le strade della nostra città”, ha dichiarato il sindaco Peppe Aiello.