Lungo weekend di Carnevale a Città della Scienza con tante attività, maschere e una grande festa

È in arrivo il periodo più allegro e colorato dell’anno! Città della Scienza dedica un lungo fine settimana al Carnevale con tante attività, esperimenti e science show, all’insegna del sapere, della creatività e delle maschere.

Quanti sono i colori in tutto e perché? ognuno di noi percepisce un numero di colori diverso rispetto a un altro? Lo scopriremo attraverso una serie di laboratori; verranno analizzate, inoltre, le caratteristiche degli animali “camouflage”, maestri di mimetismo in natura; verrà poi costruita una girandola multicolor per un interessante esperimento che rappresenta uno dei primi approcci alla fisica. E ancora: sbocceranno fiori colorati a partire da carta filtro grazie ai Borbone Kids Lab e saranno messe sotto la lente di ingrandimento le bolle di sapone Bubble World per carpirne ogni segreto.

Domenica 19 febbraio l’imperdibile appuntamento con la grande festa per tutti i bambini: “A Carnevale una scienza spettacolare”. Trucchi, travestimenti, maschere, parata di costumi…temi tipicamente carnevaleschi declinati in chiave scientifica, grazie a spettacoli e simpatici esperimenti! Non mancheranno le sorprese…il grande show in sala Newton e un gadget creativo per tutti i bambini.

Non mancheranno gli appuntamenti al Planetario e le visite guidate al museo interattivo del corpo umano Corporea e alle Mostre in programma: Insetti & Co, 7 Passi nella sostenibilità, “Spazio al Futuro”, “Aquae. Il Futuro è nell’Oceano”, “Bonelli Story – Guardando Procida. Un mare di storie a fumetti” e ancora “Sincronicità in Arte e Scienza: una percezione unitaria della realtà”.

Per maggiori info: www.cittadellascienza.it