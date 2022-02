Carnevale a Forcella: animazione e spettacoli gratuiti per i piccoli

Orario non disponibile

Quando Dal 25/02/2022 al 26/02/2022 Orario non disponibile

Appuntamenti di Carnevale, per i bambini e le famiglie, sono in programma, venerdì 25 e sabato 26 febbraio nel centro storico di Napoli. In calendario c’è “Aspettando il Carnevale a Forcella”, a cura de La Baracca dei Buffoni e I Teatrini, iniziativa realizzata nell’ambito di RigenerArte progetto speciale di animazione e spettacolo sostenuto dalla Fondazione Banco di Napoli.

Nel cuore della città, più precisamente alla Biblioteca Annalisa Durante di Forcella (in Via Vicaria Vecchia 23), l’attività, ad ingresso gratuito ma con prenotazione obbligatoria ai numeri telefonici 327 0795871 e 081 0330619, inizia venerdì pomeriggio - dalle 15 alle 19 - con gli animatori de I Teatrini che assisteranno i bambini in un laboratorio di costruzione di pupazzi e di oggetti di scena.

Il giorno seguente, sabato 26 febbraio (alle ore 11.30, partenza dalla Biblioteca Annalisa Durante) è in programma "Fleur" una parata poetica per il Carnevale con gli attori e animatori de La Baracca dei Buffoni e con tutti i bambini che hanno partecipato al laboratorio.

L'accesso è consentito esclusivamente con mascherine FFP2 dai 6 anni e controllo del super green pass dai 12 anni.

Info e prenotazioni: tel.327 0795871 e 081 0330619