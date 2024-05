La pizzeria Carmnella diventa Centenaria

Salvatore Antonio Grasso, presidente dell’UPSN “Le Centenarie”, il segretario Alessandro Condurro e Maurizio Del Buono, uno dei soci fondatori, hanno insignito la pizzeria Carmnella di Vincenzo Esposito del titolo di “Centenaria”.



Il riconoscimento come Centenaria da parte dell’UPSN “Le Centenarie” è un tributo alla storia di Carmnella e alla sua continua dedizione alla vera pizza napoletana.

Con l’ingresso all’interno delle centenarie, Carmnella, rientra di diritto tra i 13 indirizzi da non perdere; quelli in cui, ogni morso, è un pezzo di storia.



L’UPSN “Le Centenarie”, Costituita il 13 dicembre 2016, mette insieme la storia di tante famiglie napoletane da sempre dedite, con la loro attività, a diffondere e a difendere il concetto di vera pizza napoletana, unendo la tradizione con l’identificazione del popolo partenopeo con uno dei suoi prodotti più famosi nel mondo.



Le pizzerie che a Napoli possono vantarsi del titolo di “Centenarie” sono poche, in quanto, secondo i dettami dello statuto, l’associazione “Le Centenarie”, accoglie solo chi appartiene ad una famiglia che esercita un’attività di pizzeria o friggitoria da oltre 100 anni con un locale ( ristorante, pizzeria o friggitoria) aperto, da più di 100 anni.



Per Carmnella, la cui storia si intreccia con quella della città di Napoli, tutto nacque nel lontano 1892, ossia 131 anni fa, quando Carmela Sorrentino (Carmnella), bisnonna di Vincenzo Esposito, diede vita ad una cantina ove venivano servite cucina napoletana e pizze fritte.

Rimasta vedova Carmela Sorrentino si risposò con Pasquale Russo. Dalla loro unione nacque Gennaro e da questi Carmela, mamma di Esposito.

Agli inizi del 1900 l’attività fu trasferita nel quartiere delle “case nuove” in zona stazione.

Qui Salvatore Esposito, papà di Vincenzo, primo pizzaiolo per circa 50 anni dello storico Trianon di Napoli, collaborò inizialmente all’attività familiare e una volta andato in pensione riprese con il

figlio al suo fianco.





reale essenza.