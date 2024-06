Da Carmnella si presenta Calici&Spicchi, il libro sull’abbinamento cibo/vino

Un’occasione unica per gli amanti della pizza e del vino è quella che andrà in scena mercoledì 19 giugno, a partire dalle 19.30, alla pizzeria Carmnella di Napoli.



Fresca dell’ingresso all’interno delle “Centenarie”, la pizzeria ospiterà la presentazione di “Calici & Spicchi”, il volume di Antonella Amodio, edito da Malvarosa e con la prefazione di Luciano Pignataro, che esplora l’arte dell’abbinamento tra pizza e vino.

Il libro inizia con lo spiegare i principi del corretto abbinamento cibo – vino per poi proseguire con schede di esempio dove vengono descritti gli ingredienti e il metodo di cottura di varie pizze e la scheda descrittiva del vino abbinato così che il lettore possa sperimentare l’abbinamento suggerito

Durante il corso della serata, il patron Vincenzo Esposito, delizierà i presenti con alcune delle sue pizze più rappresentative:

– Marinara Plus 132

– Dama di Peppe Guida

– Scarpariello

– Elena Ferrante

Inoltre, a conclusione della serata, una creazione a sorpresa stupirà certamente i presenti.

In abbinamento alle pizze presentate, tre etichette presenti in carta da Carmnella: Salvatore Martusciello, Casa Setaro e Cantine Buonanno.

“Essere stato scelto tra tante realtà è per me un’enorme soddisfazione perché significa che il mio lavoro quotidiano viene capito e apprezzato”, precisa Vincenzo Esposito.