“Trame metropolitane”, mostra antologica di Carmine Dello Ioio

Giovedì 14 dicembre, alle ore 18, presso Lineadarte Officina Creativa Napoli, in via San Paolo 31, si inaugura la mostra "Trame Metropolitane" di Carmine dello Ioio.

La mostra, a cura di Giovanna Donnarumma e Gennaro Ippolito .

Le opere giovanili di Dello Ioio, realizzate negli anni Ottanta, sono caratterizzate da un linguaggio fortemente espressivo, che si basa su una tecnica pittorica vigorosa e materica. I soggetti preferiti sono figure umane, spesso rappresentate in pose dinamiche. I colori sono accesi e vibranti, e creano un'atmosfera di grande energia e vitalità.

In particolare, Carmine dello Ioio si è distinto per le sue opere a quattro mani, realizzate in collaborazione con Vincenzo Sansone, artista scomparso nel 2008 e che Dello Ioio ha voluto omaggiare in questa mostra. Queste opere sono spesso caratterizzate da un forte senso del ritmo e della composizione, e creano un'impressione di grande dinamismo.

Negli anni Novanta, Carmine dello Ioio ha iniziato a sperimentare nuovi linguaggi espressivi, avvicinandosi alla pittura classica popolare. In questo periodo, le sue opere si caratterizzano per un uso più rigoroso della tecnica pittorica, e per un'attenzione maggiore al dettaglio. I soggetti preferiti sono scene di vita quotidiana, spesso rappresentate con un tocco di ironica e malinconica nostalgia tipica dello spirito napoletano.

Questa evoluzione stilistica è stata accolta con favore dalla critica, che ha riconosciuto a Carmine dello Ioio la capacità di sperimentare nuovi linguaggi senza perdere la propria originalità.

La mostra "Trame Metropolitane" è un'occasione per conoscere l'opera di un artista dalla forte personalità, che ha sempre cercato di seguire la propria strada, senza farsi condizionare dalle mode del momento. Il percorso artistico di Carmine dello Ioio è stato caratterizzato da un'evoluzione costante, che lo ha portato a sperimentare nuovi linguaggi espressivi senza perdere la propria identità.

La mostra sarà aperta al pubblico dal 14 dicembre al 8 gennaio 2024, il lunedì dalle 10.30 alle 12.30, e martedì e venerdì dalle 17 alle 19 o previo appuntamento.



Per maggiori informazioni:

Lineadarte Officina Creativa Napoli

Via San Paolo 31, Napoli

Tel. 3275849181

www.lineadarte-officinacreativa.org