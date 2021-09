Carmen Suite, prima assoluta per il Festival delle Ville Vesuviane

Carmen Suite in scena in prima assoluta, sabato 11 e domenica 12 settembre alle ore 21, a Villa Campolieto di Ercolano nell'ambito del Festival delle Ville Vesuviane.

Musiche: George Bizet

Coreografie: Jvan Bottaro

Regia: Alessandra Panzavolta

Costumi: Luca Dall’Alpi

Una coproduzione Mediterranean Dance Company - Festival delle Ville Vesuviane

La versione creata da Jvan Bottaro e Alessandra Panzavolta, delinea una Carmen moderna con un carattere forte e sensuale. La forma in “suite” narra tutta la storia in maniera cronologica, mettendo in risalto solo i momenti cruciali della vita di Carmen, delineandone il destino. La compagnia Mediterranean Dance Company vede impegnati 10 giovani e talentuosi danzatori.

NOTE DI REGIA

Mediterranean Dance Company affronta un nuovo obiettivo artistico e sociale proponendo al pubblico della danza e della musica la creazione “Carmen Suite”. Nel nome è già insita l’importanza del soggetto trattato, e cioè una figura femminile ormai diventata archetipo della liberazione ed indipendenza della donna. In questa creazione curata dal giovane coreografo Ivan Bottaro, ho voluto inquadrare il racconto in un processo “a quadri” dove le singole storie trovano un sintetico ed agile sviluppo drammaturgico, sottolineato anche dalle scelte musicali. Carmen è quindi una donna che sceglie a pieni mani la propria vita ed incontra, accetta ed affronta il proprio destino facendo della propria libertà la sua ragione di esistere e coinvolgendo a poco a poco le vite degli altri personaggi. Tema assai attuale e quindi giustamente proposto dal gruppo di danzatori in chiave moderna, come lettura, e contemporanea, come stile coreografico.

Ho accennato in precedenza anche all‘obiettivo sociale. Infatti Mediterranean Dance Company è formata da giovani danzatori professionisti provenienti da vari paesi del Mediterraneo, stimolando cosi l’inclusione attraverso l’arte della danza.

A. Panzavolta

NOTE DI COREOGRAFIA

“Lo stile coreografico che ho utilizzato è un intersecarsi di vari stili, dal neoclassico, al contemporaneo, puntando molto sulle linee e parte interpretativa. Le musiche che ho voluto utilizzare sono principalmente di George Bizet unito a vari autori, cosi da creare un prodotto diverso dalle esistenti versioni di “Carmen” e dare il più possibile un mia visione coreografica a questo progetto”.

J. Bottaro



Personaggi ed interpreti

Carmen Sofia Di Benedetto

Don Jose Paolo Chiarenza

Micaela Ilaria Frazzetto

Il Torero Riccardo Guarnaccia

Il destino Silvio Liberto

Amiche di Carmen Alice Conoscenti, Noemi Cannavò

Soldati: Francesco Salpietro, Giuseppe Caracappa

Direzione artistica Alessandra Panzavolta

Direzione Operativa Vincenzo Macario

Ingresso 10 euro. Biglietti sul circuito Go2 o disponibili al botteghino di Villa Campolieto.

Necessario esibire il Green Pass per l'accesso, secondo le vigenti disposizioni anticovid.