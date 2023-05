Recital del duo Carlo Dumont e Paolo Lambiase a Sant’Anna dei Lombardi

Un inconsueto e virtuoso programma per violino e chitarra, sarà presentato dal Duo Carlo Dumont e Paolo Lambiase, nella meravigliosa Sacrestia del Vasari della Chiesa di Sant’Anna dei Lombardi (piazza Monteoliveto 4 - Napoli), mercoledì 10 maggio alle ore 19:00.

Il duo napoletano, di trentennale esperienza, si produrrà in un recital dove, tra un raro lavoro di Anton Diabelli che trascrive Beethoven e gli scintillanti virtuosismi belcantistici di Mauro Giuliani del “Gran Duo Concertante”, si potranno ascoltare le esotiche Danze Rumene di Béla Bartók, in una rara versione per violino e chitarra.