Fa tappa a Napoli il Career Day di Ediliziacrobatica

È un’occasione da non perdere quella che EdiliziAcrobatica S.p.A., la multinazionale leader in Italia e in Europa nell’edilizia su fune, offre agli operai edili napoletani: la possibilità di un contratto di lavoro che, dopo 18 mesi in trasferta in una città del Nord Italia, consentirà loro di riavvicinarsi a casa forti di un’occupazione stabile per un’azienda solida e affidabile. Il prossimo giovedì 17giugno, dunque, presso la sede di EdiliziAcrobatica (Via Michele Kerbaker, 27) verranno fatti i colloqui di selezione in un vero e proprio career day, dalle responsabili delle risorse umane dell’azienda.

“Il nostro obiettivo - spiega Anna Marras, socia di EdiliziAcrobatica e amministratrice con delega alle risorse umane - offrire occupazione e formazione, in un settore in forte crescita ed espansione su tutto il territorio italiano. Entrando a far parte del nostro team si diventa padroni di una nuova professione: l’operatore su fune: non chiediamo, infatti, come requisito il patentino di operatore perché siamo noi stessi a erogare i corsi e formare il nostro personale secondo la normativa vigente. Quelli che cerchiamo sono giovani disposti a raccogliere la sfida di EdiliziAcrobatica e lavorare con noi”.

L’offerta di EdiliziAcrobatica rivolta ai lavoratori napoletani è così strutturata:

Inserimento con inquadramento di 2 livello CCNL Edilizia Industria + premi economici

Primo viaggio pagato per la destinazione scelta

Alloggio per tutto il periodo

Assunzione nella città di destinazione

Prospettive concrete di rientro nella propria città di origine

Per candidarsi è sufficiente inviare il proprio curriculum a: lavoro@ediliziacrobatica.com

