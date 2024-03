Roberto Bonaventura presenta "Caravaggio - l'incredulità di San Tommaso" a Santa Chiara

Il maestro Roberto Bonaventura, scrittore, compositore e regista presenta “incredulità di San Tommaso”. L’istantanea fotografica del Genio Caravaggio che coglie l’attimo eterno in cui l’incredulità muore entrando per la porta stretta delle ferite di Cristo. Un percorso visivo per una fede che non abbisogna della vista.

Sarà esposto un clone d’arte (realizzato con una innovativa tecnica in 3D) di uno dei suoi capolavori.

Tale opera sarà finalmente a disposizione di chi vorrà intraprendere un metafisico viaggio per inoltrarsi nei misteri emozionanti con cui il grande artista ha ammantato i suoi capolavori e la sua vita.