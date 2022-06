Caracciolo Gold Run 2022, grande successo per la 20^ edizione con 700 atleti

Si è conclusa questa mattina con grande successo la 20° Caracciolo Gold Run (organizzata dalla NAPOLI SPORT EVENTS) gara agonistica FIDAL per Assoluti e Master, quest’anno sulla distanza di 10 km e la 9° Walk of Life (organizzata dalla Fondazione TELETHON), gara NON agonistica di 3 km.

L’evento quest’anno ha festeggiato il ritorno su strada dopo due lunghissimi anni di stop forzato dovuto all’emergenza COVID, ma quest’anno è tornato a pieno regime nella città dei mille colori, con il patrocinio della FIDAL Campania, del Comune di Napoli, dell’UNIVERSITA’ PARTHENOPE, del CONI e di SPORT E SALUTE.

La competizione è tornata con grandi numeri, superata quota 700 iscrizioni dimostrando come la gara napoletana possa essere di grande attrattiva per tutti gli atleti nazionali.

Per la categoria maschile sul podio Aich youssef con meno di 32 minuti (Asd Il Laghetto), secondo Lakriti Aziz (Asd International Security)e terzo Vetrano Marco (Asd Baiano Runners).

Per le donne si è classificata prima Maniaci Francesca con meno di 38 minuti (Caivano Runners), seconda Palomba Filomena (Caivano Runners) e terza Capasso Annamaria (Atletica Marcianise Asd).

Grande riscontro anche per la Walk of Life che ha percorso i 3 km di percorso amatoriale, per gridare forte il suo impegno per la ricerca.

Questo fine settimana ha visto prender vita due eventi, ricchi non solo di podismo, ma di tanto sano sport e soprattutto di salute. L’associazione UNDERFORTY WOMAN BREAST CARE ONLUS, associazione che mira alla prevenzione, la diagnosi e la cura del tumore al seno nelle giovani donne, ha realizzato nella due giorni un info point divulgativo di prevenzione con la supervisione del suo presidente Maria Conte, ove è stato possibile prenotare visite senologiche superando la diffidenza sull'argomento e lo scoglio ancora purtroppo troppo imponente dell’ignoranza che ruota intorno alla prevenzione dei tumori.

Ancora troppe donne non ritengono essenziale aver cura della propria salute con controlli attenti e puntuali.

Ciò fa pensare come spesso la prevenzione venga sottovalutata, ma grazie ad eventi dal valore socio culturale come la CARACCIOLO GOLD RUN si può cercare di lanciare un messaggio per una creazione di una nuova mentalità e magari provare anche a salvare delle vite.

Inoltre ampio spazio alla presenza dell’arma dei Carabinieri che ha avuto modo di inaugurare il villaggio il sabato mattina con la fanfara X° reggimento Carabinieri “Campania” affascinando tutti i presenti e lasciando Piazza Plebiscito senza fiato dinanzi a tanta maestria.

Nel pomeriggio molte le esibizioni che si sono alternate sul palco centrale, da quella di Flamenco a cura dei danzatori Manuela Iannelli e Antonio Campaiola, proseguendo poi con le attività di ginnastica artistica a cura di No Limits Asd, fino alla scherma medievale con la Compagnia la Rosa e la Spada.

Molto apprezzata anche l’esibizione del nucleo Carabinieri Cinofili con i cani antidroga e antiesplosivo che hanno entusiasmato la folla dei più piccoli durante il loro intervento.

La giornata di domenica invece si è concentrata sulla competizione podistica che nonostante il gran caldo ha visto la partecipazione di molti appassionati di corsa.

A fine gara a tutti i partecipanti sono state consegnate le medaglie della Caracciolo Gold Run 2022 realizzate dall’artista Ivano Felaco (non grande artista ma anche ex atleta già vincitore della Caracciolo Gold Run nel 2010).

Un ricordo che rimarrà indelebile per tutti i runner che si sono messi alla prova in questa calda giornata di giugno.

La manifestazione ha dimostrato di rappresentare ancora dopo 20 edizioni il cuore pulsante della città grazie all’ ampia partecipazione di atleti ma anche e soprattutto di giovani, bambini, adolescenti, famiglie che hanno finalmente di nuovo colorato Piazza Plebiscito sotto il motto “preferisco perdere ma non imbrogliare”.