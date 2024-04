Capri, sold out per la partita del cuore: sfida solidale tra la Nazionale Cantanti e i Pazzi per Capri

lI cuore di Capri batte per la Cooperativa Sociale Onlus Litografi Vesuviani, il 23 aprile sarà un giorno di grandi emozioni.

Uno a zero, prima del fischio di inizio, la Nazionale Cantanti e “Pazzi per Capri” hanno già segnato il loro gol ed annunciano il tutto esaurito alla Stadio “Germano Bladier” per l’evento “Il grande Cuore di Capri”

La Nazionale Cantanti scenderà in campo con i suoi campioni della solidarietà sotto la guida del socio fondatore mister Sandro Giacobbe e con la direzione tecnica di Lucariello - capostipite del rap napoletano e da sempre impegnato nel sociale.

La formazione di “Pazzi per Capri” avrà al timone Stash dei The Kolors - i The Kolors continuano la loro inarrestabile cavalcata internazionale e, dopo il grande successo del Mediolanum Forum di Assago, hanno annunciato il loro primo tour europeo – e Rudy Petrelli - attuale direttore tecnico del settore giovanile dell'Asd Anacapri.

L’evento sarà trasmesso in diretta sulle frequenze radio e video sul canale 76 di DTT in Campania di Radio Kiss Kiss Napoli e sulla piattaforma internazionale Julius Plus.

Julius plus è la prima piattaforma streaming completamente Italiana ed è l’unica visibile senza limitazioni in oltre 170 paesi (Worldwide). La Piattaforma nasce per promuovere contenuti che esaltano e valorizzano tutto quello che è made in Italy (cibo, cultura, turismo, sport, moda etc.) oltre a trattare temi sociali e di integrazione. Inoltre di prossima produzione contenuti che valorizzano le minoranze in tutti gli ambiti.

Claudia Gerini, che in carriera conta più di 70 film e sul set si è cimentata anche come regista, è l’ambasciatrice dell’evento.

In campo verrà schierato il tridente composto dal presidente e capitano Enrico Ruggeri, dal vice presidente e terzino sinistro Paolo Vallesi e Bugo, presiederà la porta Sergej e un probabile 4-3-3 con all’attacco il bomber Moreno, che ha di recente toccato quota 189 reti e Il Tre che dal suo debutto con la Nic, ha già messo a segno numerose reti, tra cui ricordiamo i sei gol realizzati alla Partita del Cuore di Rimini.

Le formazioni complete saranno rese note alla presentazione stampa che si terrà il 23 aprile alle ore 11 al Grand Hotel Quisisana.

Di seguito la lista degli artisti ad oggi, a disposizione dei due allenatori:

Enrico Ruggeri, Paolo Vallesi, Bugo, Il Tre, Moreno Donadoni, Sergej Sacky, Maninni ,Bnkr44, LDA, Aka7even, Cricca, Antonio Orefice, Virginio, Kid Lost ,Moreno Conficconi, Francesco da Vinci, Diego Maradona Junior, Ubaldo Pantani, Sal Da Vinci, Fabio Galante, ElMatador, Vincenzo Capua, Maraniello - il cantautore maratoneta -, Ale Bolide, Abacuccio, JeleCrois, Stefano Masciarelli, Gianluigi Lembo, Nino Florio ,Enzo Scarfato , Federico Ruggiero , Vincenzo Esposto e Marco Fiory.

Givova, azienda italiana e leader del settore è compagna di viaggio da sempre della Nazionale Cantanti, sia in campo che fuori, nell’impegno di solidarietà, ha dato inizio di una nuova era della Nic con l’ingresso dello streetwear, grazie alla forte identità del brand Givova.

È possibile sostenere la Cooperativa Sociale Onlus Litografi Vesuviani donando attraverso bonifico bancario: Iban Bper - IT23D0538703410000042859087 intestato a LITOGRAFI VESUVIANI Cooperativa Sociale.