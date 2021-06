Cappella Sansevero Tour: dal segreto del Cristo Velato alla Basilica di San Domenico con sosta caffè

Visita guidata con l’esperta di esoterismo e alchimia, Marianna Gagliardi, intervistata dalla RAI che vi svelerà il segreto che cela il “Cristo Velato” e gli oscuri misteri del Principe Nero, legati agli “Arcana Arcanorum” raccontandovi le origini della chiesa di Santa Maria della Pietatella, oggi “Cappella Sansevero”. Vedremo cose straordinarie, comunque le si voglia considerare. Circondati dalle meravigliose Virtù, esempi massimi dell'arte scultoria, conosceremo il simbolismo massonico nascosto dietro ogni singola opera, scopriremo il mistero che avvolge il sepolcro del Principe ed i suoi messaggi occulti. Andremo ancora a visitare le macchine anatomiche e ne conosceremo i segreti a tutt'oggi oggetto di studio per la comunità scientifica. Continueremo poi alla volta della vicina basilica di San Domenico Maggiore, luogo dove iniziò il percorso spirituale Giordano Bruno.

Scopriremo le origini della basilica e le vicende felici ed avverse che hanno coinvolto l’edificio sacro in un viaggio sul filo tra esoterismo e fede, tra sacro e profano.

All’interno della basilica conosceremo la storia di più personaggi misteriosi che ancora sembrano abitare il decumano inferiore e le tracce lasciate da essi. Visiteremo alcune cappelle dove sono avvenuti miracoli ed altre dove la sorte infausta ha prevalso.

Dopo questo travolgente ed emozionante percorso, completeremo con la degustazione di un caffè nella storica sede della pasticceria “Giovanni Scaturchio” rispettando il rituale antico delle “tre C”.

TUTTI I VENERDÌ

ALLE ORE 10:00

TUTTE LE DOMENICHE

ALLE ORE 17:00

Luogo d'appuntamento:

Piazza San Domenico Maggiore (vicino l’obelisco)

COSTI TOUR:

- TICKET INTERO OVER 25 -

€ 22 a persona

- TICKET RIDOTTO (10 - 25 anni) - €18 a persona

- TICKET RIDOTTO BAMBINI (5 - 9 anni) € 5

Comprende:

• Visita guidata con guida esperta di Esoterismo e Storia

• Ticket ingresso Museo Cappella Sansevero.

• Degustazione caffè

