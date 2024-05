Capoeira Na Rua 2024: sport, musica, gioco e danza per le strade di Napoli

Sabato 11 e domenica 12 maggio, passeggiando per le strade di Napoli, sarà possibile ascoltare musica e percussioni tipiche della cultura afro-brasiliana, e imbattersi in persone di ogni età che, al suono del berimbau, si sfidano in un gioco di agilità e strategia, in un'arte marziale diversa da tutte le altre: la capoeira!

CAPOEIRA NA RUA, la festa organizzata dal gruppo di Capoeira "Balanço do Mar" - Associazione Soluna, porta anche quest'anno tamburi e acrobazie in strada.

Sotto la guida e l'organizzazione del maestro Giovanni "Tatu" Coraggio, i ragazzi del Gruppo "Balanço do Mar", insieme a numerosi ospiti di rilievo del panorama nazionale e internazionale, si esibiranno in alcune delle location più suggestive della nostra città. Oltre al gruppo "Balanço do Mar" e all'Associazione Soluna, ci saranno anche Mestre Aranha del Gruppo Beribazu Vicenza e Mestre Pudim del Gruppo Soluna.

Gli appuntamenti sono aperti a tutti e gratuiti: sabato 11 maggio ore 11 Eagle Gym (via Andrea D'Isernia,28) e alle ore 15 Rotonda Diaz; domenica 12 maggio ore 11 in Piazza Dante.

Il Gruppo di Capoeira Balanço do Mar nasce a Napoli nel 2000 grazie all’impegno del maestro Giovanni “Tatu” Coraggio, il primo a portare la Capoeira a Napoli.

Oltre all’attività fisica e sportiva, il Gruppo promuove seminari di approfondimento sui vari aspetti della storia e della cultura afro-brasiliane; è inoltre impegnato in varie attività per il sociale, con corsi di educazione motoria nelle scuole materne ed elementari, e progetti di recupero dei minori a rischio, l'ultimo dei quali, il progetto "Abitare la strada", li vede in prima linea, insieme all'Associazione ONLUS "San Camillo", nell'intervento di educativa di strada con i bambini e i ragazzi per le strade di Forcella.

Il gruppo Balanço do Mar è oggi presente con corsi tenuti da insegnanti seri e qualificati in varie sedi tra Napoli e Roma, e può contare tra i suoi iscritti un centinaio di appassionati.

Per chi ancora non la conoscesse, la capoeira è davvero una disciplina completa: è prima di tutto un'arte marziale - ma è anche espressione artistica, con le sue canzoni e la sua musica fatta di percussioni tipiche della tradizione afro-brasiliana.

La Capoeira è una lotta-danza nata in Brasile dalla creatività degli schiavi africani che, impossibilitati ad usare armi per lottare a favore della propria libertà, mascheravano la pratica e l’esercizio delle loro lotte tribali con musiche e balli in modo da ingannare i loro padroni bianchi.

L'allenamento della capoeira è benefico perché sviluppa flessibilità muscolare, rafforza le articolazioni ed è anche positivo per la psiche: aiuta infatti a migliorare le doti di concentrazione e la rapidità dei riflessi, oltre a essere sicuramente un'attività liberatoria.