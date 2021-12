Steppin’ the new year: Capodanno Swing Party 2022

Per la prima volta a Napoli, il veglione sarà a ritmo dì Swing.

Lo Swingout apre le porte al nuovo anno con una serata piena dì sorprese.

Start ore 1:00, si balla fino all’alba!

- Swing Dj Set all night long

- games & prizes

E tante altre sorprese.



ACCESSO ALLA SERATA

L'accesso è riservato a possessori di green pass raffrozato, che sarà controllato all'accesso della struttura. La partecipazione è a numero chiuso e sarà necessario compilare la richiesta di iscrizione.



PREVENDITA E CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE

Prevendita obbligatoria entro il 28 Dicembre.

EARLY BIRD (PER CHI PRENOTA ENTRO IL 20/12): contributo di partecipazione di 25 euro. Include accesso alla serata e 1 consumazione.

LATE BIRD (PER CHI PRENOTA DOPO IL 20/12 E FINO AL 28/12): contributo dì partecipazione 30 euro. Include accesso alla serata e 1 consumazione.

Non sarà possibile pagare alla porta.

La prenotazione va effettuata a questo link. Entro 3 giorni va versato il contributo di partecipazione.

https://forms.gle/aXWmFoTXrLGstbCJ7