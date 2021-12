Capodanno con delitto: torna il Murder Party di fine anno

Nel piccolo teatro di piazza San Domenico, il Pozzo e il Pendolo si finisce l'anno vecchio e si inizia quello nuovo dentro una storia. Ovviamente Gialla.

Svelare un mistero, smascherare un assassino, rimettere a posto i tasselli di una vicenda intricata.

Il Capodanno con delitto è questo: una storia da vivere da protagonisti, una storia gialla, perché il giallo ha un fascino inossidabile al quale è difficile sottrarsi, che sarà ambientata durante una notte di san Silvestro.

Gli ospiti parteciperanno a un cenone, a buffet, ma ossequioso della tradizione, e lentamente scivoleranno in una storia. E dovranno venirne fuori in qualche modo, svelare il mistero, smascherare l’assassino, rimettere a posto i tasselli di una vicenda intricata. I brindisi di mezzanotte, i giochi, la musica, tutto quello che per convenzione appartiene a festeggiamenti di Capodanno faranno parte di una storia pensata per far perdere il confine tra la realtà e la fantasia e per fare in modo che ciascuno dei partecipanti per una notte, quella storia possa viverla in prima persona.

L’inizio della serata è alle 21.00, il termine è previsto orientativamente per l’una e trenta del primo gennaio

Al fine di garantire le migliori condizioni di sicurezza, in relazione all’emergenza sanitaria, la capienza è ridotta del 30%.

Costo €130,00 a persona

INFO 081.5422088, 347.3607913

L’acquisto è da effettuarsi esclusivamente in modalità di prevendita.

Tutti i dettagli su https://www.ilpozzoeilpendolo.it/eventi/un-capodanno-con-delitto-2021/