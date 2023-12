Capodanno Controsegno

Dopo una bella stagione espositiva l'Atelier Controsegno chiude con lo SPETTACOLO DI MAGIA per i bambini il 30 dicembre e CAPODANNO 2024: dall'1:30 ci sarà una serata con musica dal vivo, karaoke e spettacolo di magia, con dolcezze e brindisi, SU PRENOTAZIONE di massimo 30 persone (per aderire basta associarsi!).



Contributo associativo 30 €, coloro che sono già soci Controsegno hanno diritto a uno sconto, per chi si associa in coppia la quota è di 50 €.



Info per adesioni: Atelier Controsegno, Via Napoli 201 (Cumana Dazio, Lungomare Bagnoli), +39 3332191113, www.controsegno.com

FB e Instagram: Atelier Controsegno