Capodanno Napoletano 2022 alla Taverna Spettacolo Vic'Street

PER UN BRILLANTE E PAZZO 2022 LA TAVERNA NAPOLETANA SPETTACOLO PROPONE UN CAPODANNO UNICO

L'EVENTO SARA' ORGANIZZATO NEL RISPETTO DELLE REGOLE ANTI CVID 19 POSTI DISTANZIATI E REGOLE ANTI CONTAGIO, INOLTRE LA DIREZIONE SI PREVIENE LA POSSIBILTA' DI ANNULLARE L'EVENTO IN CASO DI NORME GOVERNATIVE



TRAMA:

Quando ero bambina la nonna mi raccontava mille storie, restavo sempre affascinata dai suoi racconti tessuti come trame di un canto antico e senza testo ..... i suoi racconti provenivano dal cuore non erano racchiusi nei libri, erano storie di altre storie ... narrate da madre a figlia come una lunga catena di emozioni, storie ampliate ricamate sulla tela cucite nell'anima .... e tra le tante storie musicate da un dialetto che sembra un canto una in particolare colpiva sempre la maggior parte di noi nipoti curiosi.

era la storia antica di caldarroste di un segreto inconfessabile e di una leggenda di una voce che ancora oggi echeggia nei vicoli Napoletani durante i periodi invernali "NU' SORD A MUSURELL E CHILL' AMINC SEMP RORM" ....

ora immaginate una Napoli di fine 900' scugnizzi che scorrazzano per i vicoli rubando una mela, venditori di quel che sia, un Pulcinella pronto ad accogliervi con il mandolino sempre affamato di pasta asciutta, due commari all'angolo del palchetto che vi raccontano tutto ti tutti sparlandosi l'una con l'altra, la cartomante che giura di dovervi togliere il malacchio, le sciantose che si sistemano i cappelli troppo grandi, il cantante dell'operetta licenziato da poco che strimpella Chiedendo di essere assunto, e li in mezzo a loro il Ciccillo il Venditore di castagne che nasconde un terribile segreto .... continuando a dire

NU SORD A MUSURELLA E CHILL'AMIN SEMP RORM cosa vorrà dire ?

a voi il compito di capire cosa nasconde Ciccillo in quella Napoli del 900' tra la miseria, le risate e il divertimento!.....

Musica Live con Ciro Gargiulo e Dalia Deya

ESCLUSIVAMENTE IN PREVENDITA

INFO E PREVENDITA

FISSO.:081662423

CELL.: 3356215087

CELL.: 3387981020

Cenone di Capodanno + spettacolo + premio

COSTO OFFERTA ENTRO IL 30

€130,00

NOVEMBRE 2021 ANZICHE' 180,00

MENU' TIPICO DELLA TRADIZIONE PARTENOPEA PREVALENTEMENTE DI CARNE CHIEDI INFORMAZIONI

L'EVENTO SI TERRA' NEL RISPETTO DELLE REGOLE ANTI-COVID 19 MAX 50 PARTECIPANTI ( INVECE DI 90)

NB.: E' POSSIBILE ORGANIZZARE UN PERCORSO TEATRALIZZATO IL GIORNO 29 E 30 DICEMBRE LEGATO ALL'EVENTO DEL 31 PASSEGGIATA BELLA NAPOLI SU PRENOTAZIONE MAX 12 PARTECIPANTI COSTO € 12,00 ADULTI 8,00 BAMBINI

