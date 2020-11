Capodanno 2021 a Napoli: spettacolo e tombola on-line

Giovedì 31 Dicembre

Evento Online di Capodanno 2021 ore 22,30

info 081662423 oppure 3387981020

ticket € 15,99

esclusivamente su prenotazione anticipata



La Taverna Spettacolo Vic'Street ci ha pensato molto prima di ideare e proporre lo spettacolo online per il 31 dicembre in occasione del Capodanno, tante le difficoltà, molte le perdite umane, il mondo è cambiato, in meglio o peggio questo per il momento non ci è dato sapere, sicuramente l'arte, la musica lo spettacolo, ne usciranno duramente colpite così come innumerevoli categorie....

Ci siamo presi il tempo fermandoci, poi abbiamo ideato uno spettacolo in versione on line, lo so, lo so , non può e non sarà mai come quello dal vivo dove la gioia gli abbracci gli auguri sembravano un ponte per un futuro migliore.

le feste del periodo di natale spesso diventano una rincorsa ai doni, ad auguri non sentiti, a momenti rubati eppure quell'entusiasmo contagioso è sempre stato un pronti VIA un modo di augurare ed augurarsi seppure solo per un giorno tutto il bene possibile.

Anche noi festeggeremo da casa, e nel farlo abbiamo pensato di creare uno show direttamente da Napoli!

con Canzoni in diretta, danze, Monologhi divertenti e una Tombola spettacolo

uno Spettacolo interattivo con premi e quiz, aspettando la mezzanotte.

Siamo Artisti

viviamo di questo

quindi perchè non proporre ciò che sappiamo fare?

il Ticket per lo spettacolo è di 15,99

la tombola prevede il premio

-Quaterna

-Cinquina

-Tombola

l'evento si terrà esclusivamente con un minimo di 30 partecipanti



Trama:

Napoli come non l'avete mai vista prima,

una voce narrante di una giovane donna di nome Lucia vi condurrà in quest'avventura l'aria fredda della sera alle pendici del Vesuvio farà da sfondo ad una commedia tragicomica, un uomo e una donna in una napoli di un tempo fermo si ritrovano soli nel giorno dell'ultimo dell'anno, dall'altro lato sento delle voci provenire da un vecchio monitor, i due sembrano vecchi amici che si raccontano tra un giro di tombola e l'altro le loro avventure, tante le persone conosciute che dalla memoria prendono forma e vita nella storia, miti

e personaggi storici, artisti d'altri tempi ... un viaggio mistico tra i vicoli di napoli ... fino al rintocco della mezzanotte .....