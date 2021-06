Capo Miseno in-canto: passeggiata storico naturalistica con aperitivo al tramonto

Passeggiata storico naturalistica in-canto con aperitivo al tramonto.

In un ambiente naturale con una vista unica, dal privilegiato panorama sulla spiaggia di Miliscola, sul Monte di Procida e sulle isole di Ischia ci godremo un magnifico tramonto con un ottimo aperitivo.

Guidati da antiche leggende e da una performance musicale itinerante: tra vecchie ville padronali, masserie, tra un vista mozzafiato e fortificazioni riferibili alla seconda guerra mondiale scopriremo la storia di un luogo simbolico, tra un canto e un racconto immersi nella natura ci rilasseremo a fine passeggiata con un aperitivo con prodotti a kilometro zero organizzato dall'Azienda Agricola LAVA dei Campi Flegrei a base di bruschette con verdure di stagione e vino bianco dei Campi Flegrei, è prevista una sorpresa a fine passeggiata.

N.B. L'Evento è organizzato seguendo le linee guida ministeriali, all'aperto e rispettando le dovute distanze e per questo è limitato ad un numero ristretto di persone, perciò è NECESSARIO prenotare.

Eventuali gusti e intolleranze alimentari vanno comunicati.

Livello difficoltà: medio-basso

Percorso: 2 km circa

Raccomandazioni: scarpe e abiti comodi

APPUNTAMENTO SABATO 12 e 19 GIUGNO

Via Faro, di fronte il faro di Capo Miseno alle ore 17.00



N.B. IMPORTANTE LA PUNTUALITA'

VISTA LA RICHIESTA E IL FATTO CHE ABBIAMO UN NUMERO MASSIMO DI 15 PERSONE.

Durata 2 ore



CONTRIBUTO

Adulti 18€

Bambini e persone con disabilità GRATIS

Il costo comprende: la tessera associativa, la visita con performance musicale itinerante, l' aperitivo con prodotti Bio e una sorpresa finale.



PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA



napolitourincanto@gmail.com

3204857038

N.B. In fase di prenotazione si prega di specificare: nome, numero di persone ed un recapito telefonico attivo e di comunicare eventualmente ci fossero cambi di programma almeno 2 giorni prima per non togliere la possibilità a qualcun altro di partecipare.

