Il canto delle Sirene: Mostra internazione di Arte Postale

Il canto delle sirene a Villa Bruno. L’artista napoletano Antonio Conte che nel suo studio del centro storico, alle spalle di via Foria, accoglie un movimento artistico raccolto sotto la definizione di Piccola Galleria resistente, questa volta apre il suo archivio di arte postale e propone nella suggestiva sede di San Giorgio a Cremano una mostra ispirata dal mare e da personaggi mitologici come Giasone e Ulisse.

Ma il vero obiettivo è esplorare il canto delle sirene ammaliatrici. Figlie del mare, leggendarie creature dalla straordinaria bellezza. Metà donne e metà uccelli, a volte metà pesce, che, secondo la leggenda di un mondo patriarcale, conquistano il cuore degli uomini per divorarli e spargere le loro ossa sulle scogliere.

Le sirene che emergono dal percorso espositivo non hanno code né piume, ma catturano l’attenzione con inganni di plastica e rifiuti, false promesse inquinate, capitali compromessi e futuri avvelenati.

Come eroi e eroine contemporanei/e proviamo a guardare in faccia i mostri marini, siamo tutti in pericolo ma possiamo ancora fare qualcosa. Che la nostra curiosità possa spingerci ad andare avanti, ad affrontare le nostre paure, senza farci deviare dalle illusioni.

Da domani, venerdì 20 gennaio (inaugurazione alle 18) fino a domenica 22, espongono oltre sessanta artisti provenienti da 17 paesi nel mondo , dal Giappone al Venezuela passando per la Germania, la Bielorussia e la Spagna, l’Austria , gli Usa e il Messico, il Brasile e l’Argentina.

Eccoli:

Argentina:

Claudia Garcia

María Inés Presti

Miriam Graciela Villarroel

Nestor Rossi

Austria:

Piroska Horvath

Belgio:

Mzia Valerian

Sil Dubois

Brasile:

Maria Do Carmo Both

Estonia:

Ilmar Kruusamäe

Francia:

Christiane Carré

Virginie Loreau

Germania:

Fisch Mail Production

Horst Tress

Susanne Schumacher

Thorsten Fuhrmann

Giappone:

Ryosuke Cohen

Inghilterra:

Lola Gonzalez

Italia:

Acqua Salata

Alfonso Caccavale

Annamaria Masiello

Antonia Vittadello

Antonio Conte

Barbara Neri

Carmen Delle Donne

Claudio Gavina

Cosma Tosca Bolgiani

Daniela Dimartino

Eleonora Di Carlo

Elsa Nigro

Enrico Visconti

Enzo Correnti

Francesco Cornello

Giovanni Strada

Ina Ripari

Lamberto Caravita

Laura Cristin

Ljdia Musso

Lorenzo Rosselli

Lucia Longo

Margherita Fergnachino

Maria Elena Aisha Didonna

Mariano Lo Gerfo

Mary Pappalardo

Mirta Caccaro

Ornella Garbin

Oscar Ortelli

Renata Strada

Salvatore Fellino

Serse Luigetti

Silvana Beltrame

Teresa X Capasso

Valentina Cozzi

Veit Art

Vittoria Mucci

Messico:

Irma Soria

Portogallo:

Amadeu Escorcio

Antonio Mousinho

Conceicao Bento

Spagna:

Luis Maria Labrador Temprano

Manuel Xio Bianco

Miguel Jimenez

Mikel Untzilla

Sabela Baña

Svizzera:

Pilar Beltramì

Turchia:

Meral A?ar

Ungheria:

Peter Abajkovics

Usa:

Millicent Fambrough

Venezuela:

Guroga