Cantata Anarchica a Napoli per Fabrizio De André

Il 2 giugno alle 18, torna a Napoli la Catanta Anarchica per Faber.

L'appuntamento è all’ingresso del viale di Castel dell’Ovo (in caso di pioggia alla Galleria Umberto I) per cantare e suonare le sue parole.

Portate voce (si accettano anche quelle stonate), chitarre, violini, fisarmoniche, bouzouki, trombe e tanti altri strumenti musicali (chi più ne ha, più ne metta!) vino e spartiti.