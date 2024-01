Torna a Napoli l'appuntamento con la Cantata Anarchica per Fabrizio De André

Giunge alla 4ª edizione la Cantata Anarchica per ricordare Fabrizio De André a Napoli, in piazza del Plebiscito, in contemporanea con molte altre piazze italiane.

L'evento si svolgerà l'11 gennaio, a partire dalle 20.

"Nella ricorrenza dei 25 anni - spiegano gli organizzatori - in cui siamo rimasti tutti un po' più orfani, canteremo e suoneremo le sue poesie in cerchio senza un palco". "Portate voce - è l'invito dei promotori rivolto a tutti -, chitarre, violini, fisarmoniche, bouzouki, trombe e tanti altri strumenti musicali (chi più ne ha, più ne metta!) e spartiti. Si accettano bevande calde, vino e cibo per affrontare al meglio la serata in compagnia".

In caso di pioggia, la Cantata Anarchica si svolgerà nella Galleria Umberto I.