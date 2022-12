Cantata Anarchica a Napoli per Fabrizio De André 2023

È giunta alla 3ª edizione la Cantata Anarchica per ricordare Fabrizio De André a Napoli, in contemporanea con molte altre piazze italiane.

L'evento si svolgerà l'11 gennaio in Piazza del Plebiscito (in caso di pioggia alla Galleria Umberto I), nel giorno in cui siamo rimasti tutti un po' più orfani, canteremo e suoneremo le sue poesie in cerchio senza un palco.



- Portate voce (sono benvenute anche quelle stonate), chitarre, violini, fisarmoniche, bouzouki, trombe e tanti altri strumenti musicali (chi più ne ha, più ne metta) e spartiti



- Si accettano bevande calde, vino e cibo per affrontare al meglio la serata in compagnia.



