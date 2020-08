L'ACCADEMIA CALIENDO festeggia la riapertura dei corsi 2020/2021 con una eccezionale REPLICA dello spettacolo CANTAMUSICAL già effettuato il 18 LUGLIO al TEATRO TROISI.

Protagonisti gli allievi dei corsi di Canto moderno diretti da Gianfranco Caliendo, ex leader della band Giardino dei Semplici, Si racconta la storia dei grandi musicals del passato, italiani ed internazionali attraverso le canzoni più belle Non mancheranno, come sempre , emozioni e sorprese! Poi, già dal giorno 2 Settembre si riparte con i corsi di CANTO MODERNO, RECITAZIONE, PIANOFORTE, CHITARRA, etc....

Prenotazioni allo 081 19363303 / 7260637. I posti disponibili, per le disposizioni anti-covid sono soltanto 200.

L' Appuntamento è per Martedi 1 Settembre nel cortile di San Domenico Maggiore, alle ore 21:00: ritorna la magìa del Musical! Lo spettacolo viene proposto nell'ambito della rassegna ESTATE a NAPOLI, patrocinato dal Comune di Napoli. I gruppi da almeno 5 persone avranno uno sconto particolare! Vi aspettiamo