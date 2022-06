The Candles Beach - Dancing with the stars al Nabilah

La luna, la musica, il mare e centinaia di candele. Sabato 18 giugno dalle 22.00 al Nabilah torna The Candles Beach - Dancing with the stars.

Sabato notte l’antica spiaggia si illumina, si illumina di una luce nuova, una luce calda, sinuosa: 600 fiammelle capaci di regalare uno spettacolo unico, suggestivo. Sabato è il giorno giusto per vivere una notte da non dimenticare.

Selection: DJ Fresh e Alfonso Mauro

Ingresso gratuito