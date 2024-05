Eccellenza e Sostenibilità, da Mykonos le candidature per il Premio Eccellenza Italiana a Washington DC

Si conclude con una serata spettacolo al Ristorante Mediterraneo e il lancio delle candidature al Premio Eccellenza Italiana a Washington DC la tre giorni a Mykonos organizzata da Fondazione E-Novation e Associazione Italiani a Mykonos.

Giunto alla Terza edizione, il format lega momenti di cultura, spettacolo, divertimento ma pure la preghiera ecumenica in occasione della sentita e partecipatissima Pasqua ortodossa. Alla comunità italiana sull'isola, che si distingue per investimenti nel retail, prima fra tanti investori stranieri, viene tributato un omaggio di referenza e rispetto, ascolto e accoglienza nel corso di una serata costruita da Gianpaolo Sinno Presidente di Italiani a Mykonos e Massimo Lucidi Presidente della Fondazione E-Novation che realizza eventi internazionali tra cui, da 11 anni, il Premio a Washington. Spiccano tra i premiati con la candidatura in America, il marchio Iconic di Giuseppe Musci e Alfredo Veneziale e Maria Sofia Papavasileiou architetto Italo greco che sull'isola ha realizzato strutture alberghiere tra le più apprezzate al mondo; premiati inoltre il Vice Sindaco Stavros Grimplas che è intervenuto in rappresentanza di Christos Veroni sindaco dell'isola; Stavros ha voluto poi omaggiare ancora gli ospiti della.serata con un brindisi al prestigioso e centralissimo Queen, che durante la stagione estiva fa il pienone di star internazionali in vacanze nella perla dell'Egeo.

Applausi per l'avvocato Gennaro Caiazzo, fondatore del sito web www.avvocatoviaggiatore-adtv.it che da anni tutela i diritti dei turisti e viaggiatori, italiani e non, assicurando la corretta applicazione della normativa U.E. in tema di negato imbarco, ritardo e cancellazione volo. "Sono onorato di aver ricevuto questo premio nell'isola che più amo in assoluto e continuerò a fare bene il lavoro in cui credo aiutando gli inermi viaggiatori nella tutela dei loro diritti", così ha dichiarato l'avv. Caiazzo. Applausi anche per la collega greca l'avvocato Alexandra Dimou che in 40 anni di professione ha aiutato tanto il turista italiano a sentirsi a casa e spesso incentivandolo a investire sull'isola. Altra premiata speciale, Irene Carloppi guida turistica dell'isola e protagonista della scena culturale. Un discorso a parte merita Katerina Topouzoglou Presidente di All for Blue premiata e coinvolta sui progetti Horizon dell'Unione Europea di educazione scientifica e ambientale che la Fondazione E-Novation intende avviare nel 2025. Riprova del fatto che questi eventi hanno valore perchè sono in grado di sviluppare networking e condividere opportunità professionali. Tutto questo nella cornice qualificatissima e apprezzata del Ristorante Mediterraneo di Simone Gianassi e Riccardo Conti punto di riferimento della cucina e dello stile italiano della tavola. Folta la pattuglia di influencer e creator social che hanno seguito la tre giorni a Mykonos: Nico Lasconi, Gherghins, Federica Carfora, Alessandro Tedesco, Gabriele Miceli e Valentina Spanu. Ospite della serata anche l’attrice, showgirl e regina del burlesque italiano, Claudia Letizia, che ha allietato gli altri ospiti presenti con un originale omaggio a Sofia Loren.