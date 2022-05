Campi Flegrei in Fiore, al via la 6° edizione

Fitto il programma di Campi Flegrei in Fiore di sabato 21 maggio 2022, nella splendida cornice del “Macellum” di Pozzuoli, noto anche come “Tempio di Serapide”, l’antico mercato del primo secolo dopo Cristo, altresì famoso per essere la prova tangibile del fenomeno vulcanico del bradisismo.

Alle ore 10, con ingresso gratuito, apre la mostra-mercato “Il Magico Mondo Verde”; la prima edizione di una nuova manifestazione, che si collega a “Campi Flegrei in Fiore”, tradizionale evento dedicato al mondo delle piante e dei fiori a cui partecipano vivaisti, allievi di scuole del territorio che si cimenteranno dal vivo con disegni sui fiori, la Scuola di Agraria “Giovanni Falcone” e tanti altri con esempi della tecnologia applicata al mondo vegetale. Interessanti i lavori dedicati al mondo dei fiori realizzati dai ragazzi dell’Istituto ad Indirizzo Raro “Caselli” di Capodimonte, in cui arte e design si intrecciano ogni giorno con lo scopo di erudire ed avviare alla raffinata arte giovani promesse della porcellana e delle abilità in attività creative.

Alle ore 11, conferenza di apertura della 6° edizione dei Campi Flegrei in Fiore, una manifestazione ideata e realizzata dall’Associazione non profit “L’Immagine del Mito” per invogliare, cittadini, attività commerciali e istituzioni pubbliche e private del territorio dei Campi Flegrei e delle isole di Procida ed Ischia ad arricchire gli spazi all’aperto con addobbi di piante e fiori, per esaltare la bellezza dei luoghi del paesaggio, lo spirito di accoglienza ed il rispetto dell’ambiente. Un’iniziativa che testimonia ancora una volta l’amore verso il proprio territorio da parte di cittadini ed associazioni prive di ogni interesse di natura economica.

Come per le precedenti edizioni si potranno allestire, liberamente e senza alcun vincolo finestre, balconi, terrazze, giardini, androni dei palazzi, aree antistanti esercizi commerciali, uffici, sia pubblici, privati e quant’altro all’aperto. L’evento, inoltre, prevede la partecipazione gratuita alla gara dell’“Addobbo più bello dei Campi Flegrei”, inviando l’apposito modulo di iscrizione accompagnato dalla foto dell’allestimento floreale realizzato, ad una commissione di esperti presieduta da Pierluigi Sanfelice di Bagnoli come da regolamento presente sul sito www.immaginedelmito.com dell’Associazione e delle Proloco locali.

La scheda di partecipazione, con le foto descrittive, dovranno essere inviate all’indirizzo e-mail: campiflgereiinfiore@gmail.com, a partire dal 1° giugno al 31 luglio 2022.

La premiazione dei vincitori secondo la categoria di appartenenza si terrà nel corso del mese di ottobre presso una prestigiosa sede del Parco Archeologico dei Campi Flegrei.

Alle ore 12 un altro interessante incontro dell’Associazione L’Immagine del Mito per la diffusione della cultura verso i ragazzi; infatti, sarà ospite di Campi Flegrei in Fiore l’Associazione no-profit “ArtExperience” con cui L’Immagine del Mito coopera per la realizzazione del progetto didattico di corsi di storia dell’arte per i ragazzi delle classi 4à e 5à della scuola primaria e delle tre classi della scuola secondaria di primo grado. Il progetto, già alla sua quinta edizione, ampiamente sperimentato nella città di Salerno, ha riscosso notevole successo, sia per i contenuti, sia per le modalità di svolgimento. L’esposizione del progetto sarà accompagnata da un’ampia ed interessante mostra di pittura, oggetto di alcune delle lezioni in programma. Performance di alunni elementari disegni dei fiori e del sito. Aperto il dibattito con quanti vorranno intervenire.

Presenti la Sezione di Pozzuoli dell’Associazione Nazionale della Polizia di Stato e le pro-loco dei Campi Flegrei, di Ischia e di Procida