Aspettando il Campania Teatro Festival: Sette performances musicali gratuite

Ormai la macchina organizzativa del Campania Teatro Festival - diretto da Ruggero Cappuccio e realizzato dalla Fondazione Campania dei Festival con l’impegno concreto della Regione Campania - è da tempo a pieno regime. Dal 10 giugno Napoli e gran parte della regione saranno animate dal meraviglioso gioco di una rassegna che, con un perfetto meccanismo a orologeria, incastrerà tra loro contemporaneamente spettacoli internazionali e nazionali, dalla prosa alla danza, dalla musica alla letteratura, dai progetti speciali allo sport, al cinema e tanto altro.

Ma il Festival oltre a proporsi come una fucina di progettualità culturale, è attento alla informazione e formazione di un pubblico – in particolare quello giovane – che arrivi al momento degli eventi con consapevolezza, con quella conoscenza che dia la libertà di scegliere e di approfondire.

Così a meno di un mese dall’apertura del sipario, il Campania Teatro Festival si fa promotore di sette incontri musicali curati da Massimiliano Sacchi, musicista eclettico e raffinato. Luoghi delle performances saranno gli spazi simbolo della più ampia aggregazione sociale e culturale, ambiti in cui i giovani ritrovano quel naturale senso di appartenenza.

Le performance musicali:

Si parte venerdì 13 maggio con il coinvolgente folk’n’roll dei Taraf de Funikular, (ore 20.30, The Spark Hub Creativo, Piazza Giovanni Bovio) per passare poi - giovedì 19 maggio - alla Bagarjia Orkestra che al Quartiere Intelligente (ore 21.00 Scala Montesanto, 3) darà vita a uno spettacolo interattivo, ironico, “multi-genere” che dal klezmer va allo ska, dallo swing alla musica popolare partenopea.

Giovedì 26 maggio (ore 20.30, The Spark Hub Creativo) Giacomo Casaula sarà il protagonista del suo teatro-canzone, frizzante alternanza tra monologhi di prosa e canzoni. A seguire venerdì 27 lo Slash Plus (ore 21.00 Via Vincenzo Gemito, 20) diventerà scena per Totò Poetry Culture, progetto di “riattraversamento” delle poesie di Totò a opera di Gianni Valentino.

Giovedì 2 giugno la coinvolgente e elegante Uanema Swing Orchestra animerà con il suo soul il Quartiere Intelligente (ore 21.00); venerdì 3, invece, sarà la volta di Radi Spina raffinato quartetto vocale che ha riportato alla ribalta le musiche tradizionali del sud Italia (ore 21.00, Quartiere Intelligente).

Grande chiusura giovedì 9 giugno con Fiabe per rimettersi al mondo di Luca Iavarone, direttore creativo di Fanpage, nonché ottimo musicista e comunicatore (ore 21.00, IAV in Arte Vesuvio, Via Marino Turchi, 21).

E il 10 giugno si parte con il Campania Teatro Festival che accenderà le luci sull’inaugurazione con Lina Sastri e la sua Mancanza.

L’accesso agli eventi pre-festival è libero.