Marianna Gagliardi al Campania Libri Festival 2023 con il suo primo romanzo "Velluto verde"

In occasione della seconda edizione del Campania Libri Festival 2023, dedicata ad Italo Calvino, nel centenario della sua nascita, il nostro vice Presidente Marianna Gagliardi, sarà presente con il suo primo romanzo "Velluto verde". Domenica 8 ottobre a partire dalle ore 18:00 fino alle ore 19:30 sarà possibile, presso il Palazzo Reale di Napoli, allo stand Graus Edizioni, acquistare una copia autografata dall'autrice.



Marianna Gagliardi firma un racconto carico di mistero, in cui il connubio tra la magia della storia, il fascino dei protagonisti e il folclore dei vicoli di Napoli trascina il lettore in una dimensione ricca di colpi di scena e a tratti esoterica.





Gallery

Marianna incontra per caso un vecchio amico, Valerio, che le racconta le misteriose vicende di Gambino e Gambetta, protagonisti di una storia ambientata in vico San Liborio, a Napoli. La ragazza subisce sempre più il fascino di quella che sembra una favola, al punto che sarà spinta a fare delle ricerche riguardo agli strani accadimenti narrati dall’amico, con cui si instaura una sempre più piacevole sintonia. Le strade dei due prenderanno direzioni diverse, ma, dopo qualche anno, la latente curiosità verso quella storia riaffiorerà in Marianna, che indagherà mettendosi alla ricerca della casa di Gambino, dove sembrano attenderla elementi carichi di mistero e fascino, che le permetteranno di riscrivere, insieme alla storia di Gambino e Gambetta, inaspettatamente anche la sua.