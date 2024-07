Arti marziali miste e Thai boxe ad AcquaFlash: in palio il titolo professionisti dei pesi piuma

Prezzo non disponibile

Giugliano in campania

Sabato 13 Luglio AcquaFlash ospita la tappa straordinaria del Campania Kombat, un evento sportivo che rappresenta una novità assoluta per il rinnovato parco acquatico di Licola che lo ospiterà nella suggestiva area Laguna dalle ore 18,30, ovviamente a chiusura della giornata di tuffi e divertimento essendo rivolto ad un pubblico composto rigorosamente da maggiorenni.

Nella “gabbia”, il ring sopraelevato delimitato da una rete e munito di tappeto imbottito per attutire le cadute, si alterneranno match di Muay Thai l’antica boxe thailandese e di arti marziali miste (le MMA, mixed martial arts) una disciplina che incorpora tecniche sportive dal karate, allo jiu jitsu brasiliano, dal taekwondo, al judo, al sambo.

Sono attesi i migliori atleti campani per contendersi i cinque titoli amateur in palio oltre al prestigioso titolo featherweight - pesi piuma - dei professionisti. Grande spettacolo si annuncia nel match internazionale che vedrà l’atleta di casa Alessio Barbara opposto al forte francese Kevin Azouz e in quello che vedrà di fronte Laiyo Koisone e Jason Ibrahim.