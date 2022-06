Campania Digital Summit a Città della Scienza

E’ in Campania che si svolge, il prossimo 20 giugno, presso il Centro Congressi della Fondazione Idis-Città della Scienza (Via Coroglio 57-104 – Napoli) la nona tappa del “Progetto Digital Regional Summit” con cui The Innovation Group persegue la mission di accompagnare e promuovere l’innovazione nella Pubblica Amministrazione e nei Sistemi territoriali, in collaborazione con Governi Locali, Università, Centri di Ricerca, Imprese e Start-up, Digital Innovation Hub, Aziende Sanitarie Locali, Camere di Commercio, Enti e Consorzi pubblici, Fondazioni, Associazioni di Categoria.

Prosegue, quindi, il viaggio di ricerca dell’“anima dell’innovazione” dei diversi ecosistemi territoriali, che The Innovation Group ha intrapreso a partire dal dicembre 2018 e che ha toccato finora la Liguria, il Lazio (n.2 edizioni svoltasi a giugno 2019 e marzo 2021), la Campania (n.2 Edizioni realizzate nel settembre 2019 ed a marzo 2021), l’Emilia-Romagna, la Lombardia e la Toscana.

La III Edizione del “Campania Digital Summit”, organizzata in collaborazione con la Regione Campania, la Fondazione Idis-Città della Scienza e il Gruppo Maggioli, nell’ambito del “Digital Italy Program 2022”, è articolata in una intera giornata di lavori (ore 9.00 – 16.30) e prevede la realizzazione di 5 Sessioni dedicate alle principali tematiche: Innovazione digitale; Digitalizzazione del Sistema Sanitario; Ecosistema digitale del Turismo e della Cultura; Trasporti, PNRR, Progettualità integrata e Infrastrutture strategiche; Connettività, Cloud, Sicurezza informatica e Tutela dei dati.

Il Summit si propone di delineare le principali iniziative in corso nella Regione Campania e nei sistemi territoriali per lo sviluppo delle infrastrutture digitali, per favorire la crescita digitale delle imprese e per il miglioramento della qualità della partecipazione e dei servizi ai cittadini, attraverso l’innovazione tecnologica e organizzativa.

La manifestazione, inoltre, ha l’obiettivo di individuare, valutare e valorizzare le migliori pratiche di sviluppo e di innovazione regionale, affinché siano conosciute a livello territoriale e nazionale ed operino in un contesto di collegamento e sinergia; realizzare un momento di confronto tra i soggetti attivi nell’innovazione istituzionale, organizzativa e tecnologica della Regione Campania per l’attivazione di progetti e idee in un’ottica di lavoro collaborativo.

Il “Campania Digital Summit” vuole, infine, offrire una importante occasione di accountability, attraverso cui i vertici politici regionali possano rendere conto al sistema imprenditoriale e ai cittadini di quanto fatto e condividere le linee guida per la crescita, lo sviluppo e l’innovazione territoriale in un’ottica di programmazione futura.