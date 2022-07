Campania by Night: visite guidate, concerti ed eventi al chiaro di luna nei siti culturali campani

Orario non disponibile

40 appuntamenti tra rassegne culturali, festival, visite teatralizzate, incontri e degustazioni che coinvolgeranno 12 luoghi della cultura campani, dal Teatro Romano di Benevento al Castello di Baia, dall’Anfiteatro di Santa Maria Capua Vetere al Parco Archeologico di Pompei. Ed è proprio in quest’ultimo sito che prende il via il 27 luglio la VII edizione di Campania by Night – rassegna di eventi culturali e di spettacolo programmata e finanziata dalla Regione Campania (Poc 2014-2020), prodotta e promossa dalla Scabec, società regionale di valorizzazione dei beni culturali – con la “Palestra culturale” di Pompei, una serie di incontri speciali con scrittori e artisti, tra cui Eva Cantarella, Massimo Fusillo, Silvia Romani, Giovanni Bietti.

L’anteprima al Parco archeologico di Pompei, mercoledì 27 luglio alle ore 19.00, è affidata alla presentazione del libro “La Fortuna” di Valeria Parrella, Feltrinelli Editore. A intervenire in dialogo con la scrittrice, il Direttore generale dei Musei Massimo Osanna e il Direttore del Parco archeologico di Pompei Gabriel Zuchtriegel. Con l’occasione sarà intitolato ad Annamaria Ciarallo, madre della scrittrice, il Laboratorio di ricerche applicate del Parco di cui è stata istitutrice e per anni responsabile, dando un importante impulso alla ricerca, soprattutto nel campo della conservazione dei reperti organici e degli studi di botanica applicata all’archeologia. Interverrà anche l’Amministratore Unico di Scabec, Pantaleone Annunziata.

Il calendario della “Palestra culturale”, che si concentrerà nel mese di settembre (8, 15, 23, 29) e?venerdì 7 ottobre, prevede un evento speciale nel giardino della Palestra grande di Pompei dalle ore 19.00 alle 20.30, e a seguire la possibilità di una visita libera o guidata su richiesta alla mostra “Arte e sensualità nelle case di Pompei”, che spiega l'onnipresenza di immagini sensuali nella vita quotidiana della città antica. L’ingresso è gratuito fino ad esaurimento posti, con prenotazione consigliata su www.ticketone.it.

Il programma Campania by Night prevede invece, da luglio a ottobre di quest’anno, le aperture serali di alcuni dei più prestigiosi siti culturali campani: Villa San Marco e Villa Arianna di Stabia, Oplontis, Villa Regina di Boscoreale, il Museo Archeologico Libero D'Orsi, il Parco Archeologico di Paestum e l’Area archeologica di Elea-Velia, l’Abbazia del Goleto, l’Anfiteatro Campano Santa Maria Capua Vetere, il Teatro Romano di Benevento e il Castello di Baia. La fusione di esperienze renderà unica la fruizione dei luoghi della cultura, illuminati e animati attraverso la musica, la danza, gli appuntamenti del Velia Teatro Festival, le visite teatralizzate a cura e in collaborazione con Fondazione Monti Lattari, Showlab, La Mansarda Teatro dell'Orco, Iperion e Coopculture, incontri e degustazioni a cura di Future Food e i concerti dei Cantori di Posillipo e dei Neaco’.

“PALESTRA CULTURALE” DI POMPEI

Palestra grande

27 luglio – 8/15/23/29 settembre – 7 ottobre

Pompei presenta la “Palestra culturale” nell’ambito del programma Campania by night. Una vera e propria palestra culturale dove allenare la mente e lo spirito attraverso la bellezza e la storia di Pompei, ma anche attraverso incontri speciali con scrittori e artisti. Il programma prevede un evento speciale nel giardino della Palestra grande di Pompei, luogo di esercitazione della gioventù pompeiana, dalle ore 19.00 alle 20.30, e a seguire la possibilità di una visita libera o guidata su richiesta alla mostra “Arte e sensualità nelle case di Pompei”, che spiega l'onnipresenza di immagini sensuali nella vita quotidiana di Pompei.

Il programma:

27 luglio

PRESENTAZIONE DEL LIBRO “LA FORTUNA”

di Valeria Parrella (Feltrinelli Editore)

8/15/23/29 settembre

IL FANTASMA DELL’ANTICO: DIALOGHI SULLA TRADIZIONE CLASSICA

progetto, cura e testi di Gennaro Carillo

con Eva Cantarella, Massimo Fusillo, Silvia Romani, Giovanni Bietti

7 ottobre

POMPEI PER L’UCRAINA UNA LETTERA DAL FRONTE

Il programma è curato da Nikita Kadan con Giulia Colletti. Introduce Andrea Viliani

Capienza massima di 250 persone a serata

Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti. Prenotazione consigliata su www.ticketone.it (costo prenotazione 1,50 €).

?Ingresso (Piazza Anfiteatro) a partire dalle ore 18.30 - chiusura ore 23.00 (ore 22.00 ultimo accesso per la sola visita alla mostra)

Ufficio informazioni Pompei: 081 8575347

www.pompeiisites.org

Info Campania by Night: 800 692 638

www.campaniabynight.it