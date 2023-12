Alcune Tradizioni Sono Pericolose: Campagna dei Madonnari per un Capodanno sicuro, per sensibilizzare sui danni causati dai botti

La Scuola Napoletana dei Madonnari lancia una campagna per sensibilizzare i danni causati dai botti e promuovere il benessere degli animali durante le festività di fine anno.



"Tra il 26 ed il 31 dicembre in diversi punti della città, dove abitualmente si vedono i madonnari all’opera, La Scuola Napoletana dei Madonnari metterà in campo un azione di Social Street Painting in favore degli animali che soffrono per la paura dei botti, oltre a tutti gli altri danni a persone ed ambiente. Una campagna autoprodotta volontariamente, senza sponsor, né patrocini. La scuola d’arte del gessetto in collaborazione con alcuni studenti dell’accademia, sta studiando nuove formule di comunicazione per il sociale e non solo. Questa antica arte sta davvero finendo, non perché non ci siano artisti che la praticano con grande sacrificio, piuttosto perché le strade dello shopping, che sono l’ambiente naturale degli artisti di strada, sono diventate fiumi di persone per la maggior parte indifferenti e con la testa dentro i loro telefonini. Questo esperimento di Social Street Painting, abbraccia diverse discipline e gli associati da semplici amanti del gessetto hanno messo in campo tutte le loro conoscenze e capacità. Questo progetto ha sperimentato tutte le attività di una vera agenzia di marketing e ed il suo indotto come video produzione, grafica, social media management, ufficio stampa, direzione artistica, fund rising. Partendo da una pittura ad olio di un nostro artista, che rappresenta il tema degli animali impauriti, abbiamo creato una cartolina che diventa il gadget di tutta l’operazione. La cartolina reca l’immagine della pittura e sul retro un messaggio di sensibilizzazione ed un qr code che accompagnerà il pubblico a saperne di più. Per distribuire questo messaggio 4 artisti nei posti dove sono soliti operare invece che arte sacra, disegneranno la stessa pittura delle cartoline. I gadget saranno ceduti ad offerta libera, come succede nella natura dell’arte di strada, i proventi tolte le spese materiali, verranno poi distribuiti ad associazioni animaliste del territorio. Il fondatore della Scuola dei Madonnari, Gennaro Troia con questo progetto vuole raggiungere più obiettivi, sensibilizzare il pubblico sullo scottante tema dei botti, ed aiutare le meritevoli associazioni del territorio, creando rete. promuovere un nostro artista attraverso la diffusione dell’immagine sulle cartoline e sulle strade, ma soprattutto dimostrare agli allievi che il lavoro, c’è se te lo crei, lo inventi se ti associ con menti brillanti. Nei vent’anni di Scuola Napoletana dei Madonnari sono passati un centinaio di studenti di accademie e licei anche dall’estero, che hanno potuto fare il loro percorso di studio e lavoro, evitando i 3 o 4 euro all’ora dei bar e ristoranti del centro. Ed il lavoro nero e grigio sarà il tema della prossima campagna di Social Street Painting della Scuola Napoletana dei Madonnari, L’associazione dei madonnari spera nella benevolenza della città e delle autorità, è una manifestazione spontanea che si svolgerà su postazioni abitualmente occupate dagli artisti di strada nel pieno rispetto del regolamento comunale sull’arte di strada. Si spera anche che il tempo sia mite e non ci siano piogge".

Scuola Napoletana dei Madonnari

Vico Castellina, 3

80137 Napoli

+393382191888

media@madonnari.org www.madonnari.org

facebook.com/Madonnari.org

instagram.com/streetpaintingitalia3/