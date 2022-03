“Camere nascoste”, il noir di Angela Marino alla Mondadori del Vomero

Venerdì 25 marzo alle 18 la giornalista e scrittrice Angela Marino sarà ospite del Mondadori bookstore del Vomero per la presentazione di Camere nascoste, il suo primo romanzo, edito con una pubblicazione indipendente e in vendita in versione kindle e cartacea.

Camere nascoste, attraverso la storia di un omicidio, ci svela le peggiori turpitudini umane, ci mostra gli abissi in cui si cade valicando una certa linea e racconta la Napoli della provincia contadina che ha dovuto fare i conti con l’urbanizzazione senza che questa volesse dire progresso o modernità e che resta ostaggio delle proprie arcaiche leggi e delle sue antiche ferite.

Dialogherà con l’autrice il giornalista, autore e videomaker Luca Iavarone.

Camere nascoste

Una domenica di settembre, un campo di grano dorato, un bambino che rincorre un aquilone. In questo scenario idilliaco e rassicurante, nelle campagne alla periferia di un paesello in provincia di Napoli, viene ritrovato il corpo senza vita della diciottenne Diletta Ivak, studentessa. Nuda, con la pelle intatta e bianchissima, come se qualcuno avesse voluto preservarne la bellezza oltre la morte, sembra quasi che si sia addormentata tra le spighe. Solo un sottile laccio intorno alla gola e un rivolo di sangue che viene giù dalle labbra, sotto il fazzoletto con cui è stato pietosamente coperto il suo viso, suggeriscono che è stata uccisa. Non ci vorrà molto per conoscere il suo assassino, lo ritroveremo poche pagine dopo seduto di fronte al giudice in un interrogatorio che ci accompagnerà per tutto il romanzo. Lasceremo quella stanza del tribunale molto spesso per vedere cosa succede fuori, entreremo nelle case di chi resta per scoprirne le reazioni, i rimorsi, i dubbi. Osserveremo come la stampa e i media si appropriano del caso, fagocitandolo, per poi restarne spiazzati, sconvolti. Perché, scopriremo pagina dopo pagina, il caso Ivak è molto di più quello che sembra: è un delitto che ci svela le peggiori turpitudini umane, che ci mostra gli abissi in cui si cade valicando una certa linea. Quella tra il mondo del giorno e il mondo della notte, tra la luce e il buio, nel segreto delle vite che vittima e assassino conducevano parallelamente a quelle da tutti conosciute, all’insaputa dei loro cari. Perché più importante del chi, in certi crimini, è il perché. Ispirato dalle cronache, Camere nascoste è un noir che ci racconta un’altra Napoli, quella della provincia contadina che ha dovuto fare i conti con l’urbanizzazione senza che questa volesse dire progresso o modernità. E che resta ostaggio delle proprie arcaiche leggi e delle sue antiche ferite.

Angela Marino Classe 1983, vive a Napoli e lavora come cronista di nera nella redazione di Fanpage.it. Nel 2014 ha pubblicato, per Round Robin, il libro reportage sulle ecomafie, “C’era una volta il re fiamma”. “Camere nascoste” è il suo primo romanzo.