A Scampia arriva “Cambio forma-L’Incontro Genera Cambiamento”

La quindicesima edizione del Simposio Internazionale di Arte Contemporanea Scampia, promosso da Occhi Aperti società cooperativa sociale ONLUS, si svolgerà dal 12 al 18 novembre 2023: sarà un tempo prezioso di incontri, contaminazione e scambio tra artisti provenienti da diverse nazioni, del quartiere e della città. Nato nel 2009, il Simposio, a partire dalla concezione Dostoevskijana che la bellezza salverà il mondo, negli anni ha fatto di Scampia un ponte artistico tra Napoli, l’Europa e il mondo. Da Scampia, infatti, sono passati, e a volte son tornati, artisti e artiste provenienti da Paesi europei (Austria, Croazia, Finlandia, Francia, Germania, Gran Bretagna, Romania, Spagna, Ungheria), dall’Oriente (Cina, India, Iran, Iraq, Turchia), dall’Africa (Senegal) e dal continente americano (Brasile, Cile, Messico, Stati Uniti).

Il tema scelto per questa edizione del Simposio è “CAMBIO FORMA: l’Incontro Genera Cambiamento” poiché crediamo nelle capacità generative e trasformative dell’incontro. Chiediamo agli artisti che saranno con noi di creare ponendo attenzione alle possibilità che l’incontro di persone, gruppi, racconti, esperienze, luoghi offrono alla metamorfosi degli individui, delle comunità e dei luoghi. Dal 12 al 18 novembre, pittori, scultori, muralisti, fotografi e performer trasformeranno Scampia in un laboratorio d’arte aperto offrendo ai cittadini la possibilità di assistere e partecipare alla realizzazione dei loro lavori in itinere. Accanto al programma pubblico di incontri e grazie alla collaborazione di realtà e organizzazioni impegnate da anni nella riqualificazione del quartiere, gli artisti coinvolgeranno oltre duecento persone tra bambini, adolescenti, donne, pazienti psichiatrici, lavoratori in laboratori creativi: la scultura, la pittura e la fotografia come varie forme artistiche diverranno così uno spazio di relazione, di fraternità e di solidarietà.

La quindicesima edizione del Simposio sarà inaugurata il giorno 12 novembre alle ore 17,30 presso CasArcobaleno, via Ghisleri 110, Napoli, con la partecipazione dei cantati e musicisti Valentina Ranalli, Federica Mottola, Luca Masi, Simone Sannino e della giovane danzatrice Dalila Errico.

Il 18 novembre alle ore 17 si svolgerà l’evento finale che partirà dall’Open Point A.S.L. Napoli 1 centro-Distretto 28 in via Zuccarini fino all’interno della Fermata EAV e della Metropolitana Scampia; saranno esposte le opere degli artisti residenti, dei laboratori vissuti con le persone del territorio, degli artisti dal mondo che hanno risposto alla convocazione di arte postale, inoltre la serata sarà animata dalle performance musicali dell’Orchestra di percussioni brasiliane Pegaonda e dall’orchestra di musica classica di Scampia Musica libera Tutti.

Programma (il programma si articola in eventi aperti e eventi riservati)

6-7 Novembre eventi riservati, ore 10,00 Laboratorio Metamorfosi presso l’Istituto Comprensivo 5 Eugenio Montale;

12 Novembre evento aperto ore 17,30 inaugurazione presso Casarcobaleno, via Ghisleri 110 Napoli;

13 Novembre eventi riservati ore 16,30 Laboratorio Cianotipia e Fil di Ferro presso Casarcobaleno, via Ghisleri 110 Napoli, ore 17,00 Laboratorio Pareidolia presso Chi Rom e chi No, viale della Resistenza;ore 17,30 Laboratorio tappi presso Centro Hurtado Viale della Resistenza 27;

14 Novembre eventi riservati ore 10,30 Laboratorio la ballata di Scampia con le donne di Spazio donna Gulliver presso Casarcobaleno, via Ghisleri 110, Laboratorio creativo per adulti ore 13,00 presso distretto sanitario ASL Napoli 28, ore 15,30 laboratorio fil di ferro presso Campo Rom di Scampia, ore 16,30 laboratorio di ceramica presso Dream Team, via Galilo Galilei 5;

15 Novembre eventi riservati 15,30 Laboratorio Cianotipia Laboratorio la ballata di Scampia Vol 2 presso Casarcobaleno, via Ghisleri 110 Napoli;

15 Novembre evento aperto ore 18,30 inaugurazione istallazione Gerardo Rosato Largo della cittadinanza 15 con la collaborazione associazione Ciro Vive e Partizan Scampia;

16 Novembre eventi risrvari ; ore 14 Laboratorio fil di ferro, Laboratorio Carta Crespa presso Campo Rom di Giugliano;

16 Novembre evento aperto ore 19,00 Che cos’è il Simposio di Arte Contemporanea di Scampia? presso Piccola Galleria Resistente, Vico Santa Maria Lanzati 23;

17 Novembre eventi riservati, ore 10,30 Laboratorio Creativo per utenti e lavoratori Gatta Blu presso Casarcobaleno, via Ghisleri 110 Napoli, ore 15,30 Laboratorio Fil di Ferro Il Giardino dei Mille Colori Via S.Maria dell Suore della Provvidenza, ore 16,00 Laboratorio Pareidolia presso Chi Rom e chi No, viale della Resistenza;

17 Novembre evento aperto ore 18,00 Tavola rotonda Cosa sta Avvenendo in Palestina? presso via Ghisleri110 Napoli con l’intervento dell’arabista Davide Inda e dei volontari di Missione Colomba;

18 Novembre evento aperto ore 17,00 evento finale e mostra partirà dall’Open Point A.S.L. Napoli 1 centro-Distretto 28 in via Zuccarini fino all’interno della Fermata EAV e della Metropolitana Scampia;