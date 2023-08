Come ti pare: il nuovo singolo di Calmo

Pubblicato per la Edizioni FUMO il nuovo singolo del musicista e polistrumentista partenopeo CALMO, “COME TI PARE” prende spunto dal personalissimo mantra "fai come ti pare” detto dallo stesso artista, cioè la formula magica che Calmo usa "quando vuole "stare sulle sue”.

“Non è facile condividere le cose con qualcuno, persino se lo ami - spiega Calmo -. Ma, alla fine, può bastare staccare la spina: un giorno di mare in solitaria per ritrovare la propria dimensione e tornare a sbrilluccicare, anche solo per un po', come fa la Torre Eiffel di sera."

Il brano è stato prodotto in collaborazione con Francesco Varchetta, artista e amico storico di Calmo con il quale produce musica da molti anni. I due attualmente fanno parte della live band di Clementino e lo accompagnano nella sua lunga tournée estiva con Calmo al basso e Varchetta alla batteria.

“Come ti pare” ha un testo autobiografico mentre il sound è descritto dallo stesso artista come un concentrato di groove e sincerità. Calmo con la sua scrittura mette a nudo la sua personalità e sentimenti e nei racconti coinvolge anche le persone più vicine con tute le loro emozioni, incarnando il perfetto equilibrio tra nostalgia e voglia di nuovo.

Calmo (Luigi Ferrara) a 10 anni è già un polistrumentista. Il suo talento da autore, producer e mix engineer gli permette di creare brani unici che suscitano forte interesse sui social. I suoi brani sono completamente autoprodotti; la veste grafica ed i videoclip sono curati dal fratello, Vincenzo Ferrara in arte Visuals*.

In quarantena, pubblica “Vaccino”, trasmesso anche su Blob (Rai 3). Supera le selezioni di Musicultura col suo inedito “Sotto Sequestro”. Segue la pubblicazione di una serie di singoli, alcuni dei quali entrati nella playlist “Anima R&B” e “New Music Friday” di Spotify. Collabora abitualmente con artisti della provincia, come Ugo Crepa, Luca Notaro, PeppOh. Ha accompagnato Clementino al basso, durante l’intero tour estivo 2023 in band. Attualmente, è in fase di pubblicazione del suo primo EP.

Calmo produce anche altri artisti, tra cui PeppOh, Alessio Arena ed il vincitore di All Together Now Greg Rega.

La ricerca musicale in studio diventa creatività anche dal vivo, con uno show da one man band tra loop e svariati strumenti sul palco. Talentuoso ed originale, Calmo è un artista in rapida ascesa che vedremo presto su grandi palchi.