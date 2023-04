"California Milk Bar, la voragine di Secondigliano" a Napoli Città Libro

California Milk Bar - La voragine di Secondigliano (Rogiosi Editore), scritto da Gianluca Albrizio e Gennaro Marco Duello, riporta l’attenzione su una tragedia troppo presto dimenticata. Siamo a Secondigliano, quartiere di Napoli, è il 23 gennaio 1996, ore 16.23. Il crollo di una palazzina di tre piani, su cui si affacciava il “Milch Bar California”, provocò una violenta esplosione a causa di una fuga di gas metano fuoriuscito dalle tubazioni sotterranee. Tutto franò in una voragine di oltre 30 metri. Erano in corso, sotto l’asfalto, dei lavori per la costruzione di una galleria che avrebbe dovuto collegare Miano e Arzano. Morirono 11 persone. I familiari delle vittime, ancora oggi, cercano giustizia.



Il libro sarà presentato in anteprima domenica 16 aprile alle ore 12 a Napoli Città Libro presso la Stazione Marittima di Napoli. Interviene Sandro Russo, presidente dell’Associazione Vittime della Voragine di Secondigliano. Modera Francesca Scognamiglio Petino.