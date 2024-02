California Milk Bar: a Secondigliano si torna a parlare della voragine grazie alla letteratura

Mercoledì 21 febbraio alle ore 18 presso la chiesa Maria SS. del Carmine in via Comunale Limitone d’Arzano, 2, Napoli sarà presentato il libro “California Milk Bar - La voragine di Secondigliano” (Rogiosi editore) di Gianluca Albrizio e Gennaro Marco Duello. Il libro ripercorre la storia del tragico evento del 23 settembre 1996 in cui persero la vita 11 persone e che ha segnato, come una sorta di 11 settembre, tutta la comunità dell’Area Nord. Per la prima volta questa storia trova occasione di spazio nel proprio quartiere. Saranno presenti i rappresentanti delle istituzioni e della diocesi di Napoli.

Introduce Mauro Marotta, Assessore alla Cultura Municipalità 7; intervengono Rosario Bianco, editore Rogiosi, Sandro Russo, Associazione vittime della voragine, Alfonso Sessa, diacono chiesa Maria SS. del Carmine, Pasquale Esposito, Presidente Commissione Legalità Comune di Napoli; Antonio Troiano, Presidente Municipalità 7; concludono Mons. Vincenzo Doriano De Luca, Decano Diocesano e parroco Immacolata Concezione a Capodichino; con gli interventi artistici dell’attrice Gabriella Vitiello e del gruppo La Scugnizzeria.