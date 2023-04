Il Calendario delle Spose: serata di moda e inclusione a Monte di Procida

Serata di moda e di inclusione al Chiar di Luna a Monte di Procida, per l'evento de Il Calendario delle Spose 2023.

Sulla passerella, grazie all'associazione La Battaglia di Andrea e alla volontà di Luigi Aprea, titolare di Millimetrica e fondatore dell'evento, disabili e normodotati hanno dato vita ad una stupenda sfilata all'insegna dell'amore oltre ogni cosa.

"L'emozione piú grande è sapere che ce l'abbiamo fatta a trasformare in normalità una cosa che prima non lo era - dichiara Asia Maraucci, presidente La Battaglia di Andrea - evento dopo evento ci rendiamo conto che probabilmente avremmo dovuto iniziare molto prima, ma comunque va bene cosí. Presenziare ogni tanto a queste manifestazioni è importante - prosegue - ti fanno rendere conto di quanto sia importante parlare di disabilità anche in questi contesti - conclude - parlare e spiegarla, non limitandosi alla semplice sfilata, ma a raccontare la grande emozione del momento spiegandone anche le difficoltà che si vivono, questa è inclusione".

All'evento di ieri ha sfilato direttamente il piccolo Andrea, che ha indossato un abito del giovane Christian Rea e la dottoressa Anna Rizzuto (in foto) che ha indossato un abito firmato Le Spose di Licia.