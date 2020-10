Calendario artistico 2021 "La fucina dell'arte"



Dopo la prima edizione, Meti Academy è lieta di comunicare che il 19 e 20 Ottobre inizieranno gli scatti per il calendario artistico "La fucina dell'arte".

In questi tempi di emergenza, l'arte, questa importante categoria, pare dimenticata...MA PER NOI NON é COSì!

Il nostro scopo è di coinvolgere artisti del territorio napoletano e rendere protagonista la loro arte nella rappresentazione fotografica abbinata a uno dei mesi dell'anno.

Un omaggio e incoraggiamento all'arte per la ripartenza di eventi, spettacoli e fiere.

Categorie coinvolte:

-arte culinaria partenopea

-arte bianca

-arti manuali

-ricamo

-magia/illusionismo

-fotografia

-musica classica napoletana

-scultura

-moda

-flamenco

-Street art

-animazione

Progetto autofinanziato grazie all'aiuto degli sponsor.

Il ricavato della vendita del calendario, sarà utilizzato da Meti Academy per creare un "fondo dedicato agli artisti per realizzare progetti, eventi o qualsiasi iniziativa"



Progetto sarà patrocinato dal comune di Napoli grazie all' Assessorato ai Giovani, Patrimonio e Lavori Pubblici - Comune di Napoli che crede in noi.

Sarà possibile seguire la realizzazione del calendario, attraverso le nostre pagine social.