Calcio amatoriale, scendono in campo gli ordini professionali

Sono campionati amatoriali ma organizzazione e adesione non sono proprio da dilettanti. E così l'Aics, l'Associazione Italiana Cultura e Sport di Napoli che cura da anni vari campionati di calcio per fasce di età, rilancia e raddoppia. Da settembre una grande novità, il campo delle adesioni si allarga agli ordini professionali, architetti, avvocati, ingegneri, magistrati, commercialisti ecc. Discorso a parte per i medici per i quali l'Aics di Napoli cura da quest’anno il campionato nazionale con 14 squadre da Milano a Palermo.

Lunedì 17 aprile nel teatro del Centro Ester di Napoli, via Giambattista Vela 91, sarà presentata la nuova stagione che partirà a settembre 2023 e si concluderà a giugno 2024. Tutti i dettagli dei tornei saranno spiegati da Gennaro Buonocore, responsabile del settore Calcio Aics Napoli e membro della Commissione Nazionale Calcio Aics, Alfonso Parretta, responsabile arbitri Settore Calcio Aics, Gennaro Salvio, designatore arbitrale Calcio a 11 Settore Calcio Aics, Giovanni Borrelli, presidente Nazionale Italiana Medici, Alessandro Petriccione, responsabile del Torneo Castel Capuano. Ospiti istituzionali Salvatore Velotto, presidente dell’Ordine Tecnologi Alimentari Lazio e Campania e l’Onorevole Loredana Raia vicepresidente del Consiglio Regionale della Campania.

Attualmente il settore Calcio Aics Napoli organizza otto tornei: quattro campionati di calcio a 11, un campionato nazionale di calcio a 11 Medici e tre di calcio a 8.

Il campionato storico è quello aperto a tutti a partire dai 18 anni e senza limiti di età, è giunto alla 34 edizione e conta la presenza di 20 squadre, con terna arbitrale provvista di auricolari, video e highlights per tutte le partite, visibilità ampia con la gol

collection settimanale in onda ogni martedì su CN24 Tv e uno spazio riservato sul quotidiano Il Roma ogni mercoledì. Lo scorso anno grande successo per la finale, disputata allo stadio "Maradona" il 21 maggio.

Gli altri campionati a 11 dell'Aics Napoli League sono quello over 40 con la partecipazione di 10 squadre, l'over 50 con 16 squadre, l'over 55 con 17 squadre. Il torneo over 40 presenta una modifica, si aprirà alla fascia di età compresa tra i 30 e i 40 anni, cosi ringiovanendosi nel nuovo nome "Aics Napoli League 35".

Anche per questi tre campionati "over" tutte le partite sono dirette da una terna arbitrale, previsti tre video settimanali, una trasmissione di aggiornamento a settimana sulle piattaforme social dedicate ai tre campionati e un ampio spazio riservato sul quotidiano Il Roma ogni mercoledì.

Insomma, oltre 800 partite dirette tutte con terna arbitrale, per le quali il dott. Buonocore si affida a 4 collaboratori sportivi, 15 operatori video, 2 giudici sportivi, 2 designatori arbitrali e a un gruppo arbitri che raggiunge le 100 unità.

L'Aics in campo anche per i più deboli

Lo sport come opportunità di inclusione senza distinzioni sociali, la sensibilità dell'Aics raggiunge le categorie più deboli, quest’anno ha promosso allo stadio San Ciro di Portici la prima manifestazione sportiva a carattere solidale “Un Abbraccio all’Inclusione” che ha visto in campo la Nazionale Italiana Attori, la Nazionale Italiana Medici, la rappresentativa dei comuni di Portici e San Giorgio a Cremano, la rappresentativa Techmade – Assoutenti. Altre iniziative saranno dedicate al delicato tema dell'inclusione.