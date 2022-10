"La Calata" a Napoli: spettatrici e spettatori di tutte le età incontrano spettacoli, mostre e concerti

Sabato 22 ottobre 2022 a Napoli torna “La Calata”, l’evento ideato e realizzato da Casa dello Spettatore realizzato con il sostegno del Ministero della Cultura e con la collaborazione cittadina di Casa del Contemporaneo.



Dopo le 10 edizioni che dal 2017 al 2022 hanno focalizzato l’attenzione sulla vita teatrale delle tre principali città italiane: Roma, Milano e Napoli, inclusa la sperimentazione della recente Calata d’estate a Roma e a Milano (qui il dossier), anche a Napoli La Calata invita tutte e tutti a vivere l’offerta culturale della città in modo sempre più completo, tra teatri, mostre e concerti, lasciando da parte per un giorno gusti, abitudini e pre-giudizi.



La Calata di Napoli 2022 rappresenta quindi un ulteriore passo nella raccolta, nello studio e nell’analisi delle esperienze di visione e di fruizione culturale che spettatrici e spettatori di ogni età possono sperimentare proprio nel momento in cui le programmazioni cittadine ripartono, in centro e nelle periferie.



La Calata, come sempre, è quindi un invito a inserire la propria esperienza – con un breve testo e qualche immagine – all’interno di un racconto collettivo fatto degli sguardi e delle voci di spettatrici e spettatori sulla varietà delle proposte che soggetti pubblici e privati organizzano e promuovono.



La partecipazione è gratuita.

Scrivere entro il 15 ottobre 2022 a lacalata.napoli@casadellospettatore.it



INDICARE

nome, cognome (nel dossier finale verrà pubblicata soltanto l’iniziale),

numero di telefono (non verrà pubblicato), età, professione.



Giovedì 20 ottobre alle ore 18.00 nella Sala Assoli avverrà la consueta estrazione a sorte delle destinazioni e delle compagne e compagni di Calata.





333 4954424