Caffè Kamo…un amore di caffè!

Caffè Kamo,semplicemente più su! Un brand giovane, ma di antica tradizione familiare il cui naming “Kamo” si ispira all’amore che i fondatori– Marizia e Michele Rubino- ed il loro team nutrono nei confronti della magica bevanda. D’altronde degustare un espresso è un atto d’amore, un’esperienza emozionante, che coinvolge tutti i sensi; un momento speciale da vivere a pieno: partendo da questa filosofia, gli specialisti Kamo hanno pensato di guidare il consumatore alla scoperta delle diverse miscele ed hanno creato, a tale scopo, delle ruote sensoriali.

“Le ruote Kamo” (consultabili sul sito caffekamo.it) sono mutuate dall’esame del profilo sensoriale dell’espresso e graficamente si ispirano alla “Coffee Flavour Wheel” ideata dall’organizzazione internazionale World Coffee Research. Dalle sensazioni visive a quelle olfattive, da quelle gustative a quelle tattili gli esperti Kamo, dopo aver assaggiato le varie miscele della bevanda, hanno assegnato una valutazione ad ogni aspetto sensoriale. Le sensazioni sono state poi rappresentate graficamente sulle ruote da un colore, dando vita ad uno spettro pieno delle tante sfumature possibili.

Il coffee break targato Kamo diventa così un percorso sensoriale unico, in base al prodotto e all’occasione di consumo.

Al bar, la pausa ideale per gli specialisti Kamo è con le miscele HO.RE.CA. ITALIA, una linea - distribuita sul mercato italiano dal 2015- che include sei miscele in grani (da Kamo K1 a Kamo K6).

Coffee break, ma non solo nella nostra Italia: gli esperti Kamo hanno creato una linea di prodotti HO.RE.CA. destinata al mercato estero, per rispondere alle esigenze dei coffee lovers internazionali; sono cinque le miscele di caffè in grani: Kamo K1 Royal, Kamo K2 Reserve, Kamo K4 Optimum, Kamo K5 Supreme e Kamo K6 decaffeinato. È così che dal 2017 i prodotti Kamo sono distribuiti anche oltre i confini nazionali, in Paesi quali Grecia, Francia, Germania, Cina.

Dal 2018 è attiva la distribuzione dei prodotti Caffè Kamo della linea “A casa” - con le lattine di caffè macinato, disponibili nelle miscele Kamo Tolima 100% Arabica e Kamo Deca - e della linea di cialde monodose, composta da quattro selezionate miscele di alta qualità: Kamo Tolima 100% Arabica, Kamo Tambora, Kamo Fuego e Kamo Deca.

In qualsiasi variante sia declinato, il segreto del vero espresso, quello “semplicemente più su” è custodito in tre parole chiave: esperienza, qualità e tradizione.

Caffè Kamo è la sintesi perfetta di questi ingredienti, un momento di piacere che dura qualche istante ma che nasconde un lavoro lungo e affascinante. Gli esperti Kamo, infatti, lavorano ogni giorno con passione ed esperienza per ottenere un prodotto eccellente che soddisfi i gusti dei palati più raffinati.

Qual è il futuro del brand Caffè Kamo? Nuovi prodotti per i consumatori, crescita in tutti i canali distributivi.