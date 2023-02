Caffè Fotografici presenta "SUBMERSA o corpo como anima" di Sonia Loren

Il 24 e 25 febbraio, con una due giorni di opening, prende il via il percorso espositivo de I caffè fotografici ideato e curato da Ljdia Musso, fotografa ed esperta in comunicazione e marketing.



Un ciclo di incontri nel corso dei quali saranno presentati ad un pubblico ristretto un gruppo di autori e le loro opere e gli incontri si svolgeranno nella casa-studio di Ljdia Musso situata nel rione Sanità di Napoli.



Ogni evento si articolerà in una mostra in presenza e una mostra virtuale. Ogni artista avrà una galleria dedicata su Instagram, e avrà la possibilità di realizzare un'intervista audio o video.



Ad aprire il ciclo di eventi il progetto SUBMERSA o corpo como anima di Sonia Loren Visual Artist, specializzata in atto visive e cinema, nata a Chapeco, Santa Catarina, Brasile. Il progetto è stato presentato per la prima volta durante il Med photo Fest 2022 di Catania ed è stato curato da Vittorio Graziano direttore artistico del Med photo Fest. Il progetto arriva materialmente a Napoli per I caffè fotografici grazie alla collaborazione con Vittorio Graziano e la MEDITERRANEUM Associazione Culturale di Catania.

Inaugurazione

24-25 febbraio

18:00-21:00

Prenotazione obbligatoria

3714806659



Dopo l'inaugurazione la mostra sarà visitabile su appuntamento.

Contatti: Ljdia Musso 3714806659 - ljdia.85@gmail.com