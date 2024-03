Partenope experience promuove la Caccia alle Uova nell'Orto Botanico della Reggia di Portici: un'esperienza magica e divertente, perfetta per grandi e piccini.



Avventurati nei Sentieri Incantati

Varcando i cancelli ti accoglieranno i viali verdeggianti, come se la natura stessa ti aprisse le braccia. Il dolce cinguettio degli uccelli ti guiderà, mentre il profumo degli alberi ti avvolge in un vortice di meraviglia.

Ti troverai di fronte l'imponente Canforo ultracentenario, custode di segreti e storie nel cuore del Giardino Segreto. Proseguendo, raggiungerai il palmeto dove il tempo sembra essersi fermato e un piccolo laghetto che riflette il cielo come uno specchio incantato.

Lungo il cammino, meraviglie nascoste attendono di essere scoperte. Ogni angolo riserva una sorpresa, un piccolo segreto che si svela solo a chi ha il cuore aperto alla magia dell'avventura.



Scopri le Sorprese Nascoste

Ma attenzione! Un coniglietto monello ha lasciato sparsi qua e là degli ovetti. Sarà un'avventura emozionante trovare ogni tesoro! Chissà cosa si nasconde al loro interno... forse dolcetti golosi! Sarà compito tuo piccolo avventuriero trovarli tutti! Alla Pallacorda, un mare di ovetti ti aspetta!



Preparati per un'Esperienza Unica

Non perdere l'occasione di vivere un'esperienza unica e coinvolgente in uno degli angoli più belli della Reggia di Portici. Unisciti a noi per una giornata di divertimento, scoperte e dolci sorprese



Data: sabato 30 aprile

Orario di Inizio: 11:00

Punto di Incontro: Ingresso Reggia di Portici Via Università 100

Contributo: adulto+ bambino € 25,00 - adulto 12,00€ - bambino\a 15,00 €

[L’evento è aperto a bambini dai 4 ai 10 anni]



Il Contributo comprende:

Visita Guidata - biglietto ingresso MUSA - Caccia alle uova - Parcheggio gratuito -Gadget goloso



RICORDARE CHE:

– È importante presentarsi puntuali.

– Si consiglia abbigliamento comodo.

– Non dimenticare di portare il tuo cestino per raccogliere le uova



Per partecipare a questa avventura straordinaria, prenota il tuo posto: