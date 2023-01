Caccia alla Befana nel Giardino della Reggia di Portici

Accompagnati da una guida botanica esperta e muniti di una mappa, i bambini dovranno orientarsi nel bosco Reale alla ricerca del tesoro nascosto dalla Befana durante la notte. Una passeggiata per grandi e piccini tra i verdi e profumati viali alla scoperta delle storie che si nascondono tra alberi secolari e piante rare presenti nell’orto.

I giovani partecipanti dovranno ascoltare attentamente le informazioni che la guida gli darà, saranno indispensabili per risolvere gli enigmi lungo il suggestivo percorso nel giardino Botanico.

Un modo interattivo e divertente per far scoprire ai più piccoli il Patrimonio che il Real Orto Botanico di Portici possiede, circondati da piante provenienti da tutti i continenti e da edifici storici,

memoria di un passato superbo e glorioso.

Al termine della visita i bambini riceveranno un ricordo della giornata, lasciato per loro dalla befana.

A cura del Centro MUSA e Partenope Experience



COSTO

Adulti 16,50 euro. bambini 8,00€

Adulto+Bimbo 24€



Il Contributo comprende:

- Guida botanica - Biglietto d'ingresso - Parcheggio interno - Gadget.



COME PRENOTARE

La prenotazione è obbligatoria.

Tel o WhatsApp +39 366 319 1005 | E-mail partenopexperience@gmail.com