Caccia al tesoro: alla ricerca dei suoni nascosti del Centro Antico

Passeggiata sensoriale alla scoperta dei suoni del centro antico, esploriamo con l'udito, siete pronti?

"Napoli tour InCanto" è lieta di presentarvi la prima passeggiata sonora del Centro Antico, partiremo da via Duomo e come piccoli esploratori moderni guidati da una guida speciale e da un laboratorio itinerante sensoriale, ricercheremo di ogni tappa i suoi suoni nascosti.

Finiremo la passeggiata ospiti del giardino di Palazzo Venezia dove ci sarà un piccolo spettacolo musicale adatto a tutti, grandi e piccini e vi racconteremo tutte le tappe esplorate, come? con il canto ovviamente, mentre i grandi possono degustare un caffè da noi offerto.

Cosa portare? orecchie vigili e i sensi sviluppati e un registratore (per chi lo possiede).

Noi garantiamo misurazione della temperatura, disinfettante mani e distanza di sicurezza

Quando? Domenica 27 Giugno 2021 ore 10.30

Dove? Davanti il Murales di San Gennaro di Jorit

Durata 2 ore

Costi: Adulti 7€ Bambini GRATIS fino a 2 anni, dai 3 anni 10€, persone con disabilità accompagnate GRATIS.

Nei costi è compresa la tessera associativa, il tour sensoriale guidato, l'ingresso in un giardino incantato, il giardino di Palazzo Venezia dove i grandi e i piccini potranno ascoltare alcune musiche del tour e i grandi potranno degustare un caffè.

N.B. L'evento rientra nel Progetto "Affido Culturale" e Napoli tour in-canto fa parte degli esercenti culturali del Progetto in collaborazione con il Pio Monte della Misericordia e tanti altri partner.



Pagamento anticipato tramite Paypal (In caso di cancellazione: entro le 48 ore rimborso del 100%, entro le 24 ore rimborso del 25%, entro le 12 ore nessun rimborso).



Prenotazione:

3204857038 o scrivici a napolitourincanto@gmail.com indicando numero adulti e numero bambini e recapito telefonico.

